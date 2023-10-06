https://ria.ru/20231006/bespilotnik-1901069098.html

В Курской области сбили украинский беспилотник

В Курской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 06.10.2023

В Курской области сбили украинский беспилотник

Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T20:37

2023-10-06T20:37

2023-10-06T20:39

специальная военная операция на украине

курская область

россия

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ."Шестого октября около 19.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Курской областью", - говорится в сообщении.

курская область

россия

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2023

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курская область, россия