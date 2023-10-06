https://ria.ru/20231006/benzin-1901076328.html
Минэнерго рассказало о возможности снятия запрета на экспорт бензина
Минэнерго рассказало о возможности снятия запрета на экспорт бензина - РИА Новости, 06.10.2023
Минэнерго рассказало о возможности снятия запрета на экспорт бензина
Снятие запрета на экспорт бензина из России возможно "следующим этапом", но надо действовать по обстановке, сказал журналистам глава Минэнерго РФ Николай... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T21:38
2023-10-06T21:38
2023-10-06T21:38
экономика
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
николай шульгинов
аи-95
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Снятие запрета на экспорт бензина из России возможно "следующим этапом", но надо действовать по обстановке, сказал журналистам глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. Кабмин РФ в пятницу утвердил дополнительные системные меры для стабилизации топливного рынка. Среди них — возврат к выплатам по демпферу в полном объеме, снятие запрета на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%. В том числе вводится заградительная пошлина на экспорт для непроизводителей топлива, она составит 50 тысяч рублей за тонну. Также повышены нормативы обязательных продаж бензина Аи-95 и дизтоплива на бирже до 15% и 12,5% соответственно. Шульгинов отметил, что снятие запрета экспорта бензина возможно "следующим этапом". "Мы должны действовать по обстановке", - добавил министр, выразив мнение, что подписанное председателем правительства постановление поспособствует стабилизации ситуации на внутреннем рынке.
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экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), николай шульгинов, аи-95
Экономика, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Николай Шульгинов, АИ-95
Минэнерго рассказало о возможности снятия запрета на экспорт бензина
Шульгинов: снятие запрета на экспорт бензина из РФ может стать следующим этапом
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Снятие запрета на экспорт бензина из России возможно "следующим этапом", но надо действовать по обстановке, сказал журналистам глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.
Кабмин РФ в пятницу утвердил дополнительные системные меры для стабилизации топливного рынка. Среди них — возврат к выплатам по демпферу в полном объеме, снятие запрета на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%. В том числе вводится заградительная пошлина на экспорт для непроизводителей топлива, она составит 50 тысяч рублей за тонну. Также повышены нормативы обязательных продаж бензина Аи-95 и дизтоплива на бирже до 15% и 12,5% соответственно.
Шульгинов отметил, что снятие запрета экспорта бензина возможно "следующим этапом". "Мы должны действовать по обстановке", - добавил министр, выразив мнение, что подписанное председателем правительства постановление поспособствует стабилизации ситуации на внутреннем рынке.
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