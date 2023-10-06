https://ria.ru/20231006/benzin-1900858552.html

В России повысили нормативы обязательных продаж на бирже бензина и ДТ

В России повысили нормативы обязательных продаж на бирже бензина и ДТ - РИА Новости, 06.10.2023

В России повысили нормативы обязательных продаж на бирже бензина и ДТ

Правительство РФ увеличило нормативы обязательных продаж на бирже бензина марки Аи-95 до 15% с 13%, дизтоплива - до 12,5% с 9,5%, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T09:29

2023-10-06T09:29

2023-10-06T09:29

экономика

россия

аи-95

бензин

дт (дизельное топливо)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572066700_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f791e9c7047d84e0872e4039782fa5c5.jpg

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Правительство РФ увеличило нормативы обязательных продаж на бирже бензина марки Аи-95 до 15% с 13%, дизтоплива - до 12,5% с 9,5%, сообщила пресс-служба кабмина. "Скорректированы требования к нефтяникам по продаже дизеля и бензина 5-го класса на биржевых торгах. Доля продажи бензина увеличена с 13% до 15%, дизеля - с 9,5% до 12,5%", - говорится в сообщении. Уточняется, что продажа на бирже части топлива, производимого российскими нефтяниками, дает независимым автозаправкам возможность приобретать его по рыночным ценам. Такой подход снижает риски монопольного ценообразования, так как доминирующие участники рынка обладают собственной сетью заправок. Изменения позволят повысить гарантированный объем предложения топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок, заключенных на конкурентных условиях, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231006/toplivo-1900854663.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, аи-95, бензин, дт (дизельное топливо)