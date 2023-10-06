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В России повысили нормативы обязательных продаж на бирже бензина и ДТ - РИА Новости, 06.10.2023
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09:29 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/benzin-1900858552.html
В России повысили нормативы обязательных продаж на бирже бензина и ДТ
В России повысили нормативы обязательных продаж на бирже бензина и ДТ - РИА Новости, 06.10.2023
В России повысили нормативы обязательных продаж на бирже бензина и ДТ
Правительство РФ увеличило нормативы обязательных продаж на бирже бензина марки Аи-95 до 15% с 13%, дизтоплива - до 12,5% с 9,5%, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T09:29
2023-10-06T09:29
экономика
россия
аи-95
бензин
дт (дизельное топливо)
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Правительство РФ увеличило нормативы обязательных продаж на бирже бензина марки Аи-95 до 15% с 13%, дизтоплива - до 12,5% с 9,5%, сообщила пресс-служба кабмина. "Скорректированы требования к нефтяникам по продаже дизеля и бензина 5-го класса на биржевых торгах. Доля продажи бензина увеличена с 13% до 15%, дизеля - с 9,5% до 12,5%", - говорится в сообщении. Уточняется, что продажа на бирже части топлива, производимого российскими нефтяниками, дает независимым автозаправкам возможность приобретать его по рыночным ценам. Такой подход снижает риски монопольного ценообразования, так как доминирующие участники рынка обладают собственной сетью заправок. Изменения позволят повысить гарантированный объем предложения топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок, заключенных на конкурентных условиях, добавили в пресс-службе.
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экономика, россия, аи-95, бензин, дт (дизельное топливо)
Экономика, Россия, АИ-95, Бензин, ДТ (дизельное топливо)
В России повысили нормативы обязательных продаж на бирже бензина и ДТ

Правительство повысило нормативы обязательных продаж на бирже бензина Аи-95 и ДТ

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные вагоны-цистерны для перевозки нефти и топлива
Железнодорожные вагоны-цистерны для перевозки нефти и топлива - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Железнодорожные вагоны-цистерны для перевозки нефти и топлива. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Правительство РФ увеличило нормативы обязательных продаж на бирже бензина марки Аи-95 до 15% с 13%, дизтоплива - до 12,5% с 9,5%, сообщила пресс-служба кабмина.
«
"Скорректированы требования к нефтяникам по продаже дизеля и бензина 5-го класса на биржевых торгах. Доля продажи бензина увеличена с 13% до 15%, дизеля - с 9,5% до 12,5%", - говорится в сообщении.
Уточняется, что продажа на бирже части топлива, производимого российскими нефтяниками, дает независимым автозаправкам возможность приобретать его по рыночным ценам. Такой подход снижает риски монопольного ценообразования, так как доминирующие участники рынка обладают собственной сетью заправок.
Изменения позволят повысить гарантированный объем предложения топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок, заключенных на конкурентных условиях, добавили в пресс-службе.
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ЭкономикаРоссияАИ-95БензинДТ (дизельное топливо)
 
 
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