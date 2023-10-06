https://ria.ru/20231006/bayden-1901084309.html

СМИ: сын Байдена потратил отложенные для дочери деньги на наркотики

СМИ: сын Байдена потратил отложенные для дочери деньги на наркотики - РИА Новости, 06.10.2023

СМИ: сын Байдена потратил отложенные для дочери деньги на наркотики

Сын президента США Джо Байдена Хантер потратил 20 тысяч долларов, отложенных на обучение его дочери, на алкоголь, наркотики и проституток, сообщает британская... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T22:54

2023-10-06T22:54

2023-10-06T22:54

в мире

сша

хантер байден

президентские выборы в сша

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Сын президента США Джо Байдена Хантер потратил 20 тысяч долларов, отложенных на обучение его дочери, на алкоголь, наркотики и проституток, сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на его электронные письма. "В конце 2018 года Хантер Байден забрал свои 20 тысяч долларов из сбережений на колледж для его дочери Мейзи, чтобы оплатить многомесячный запой с наркотиками и проститутками", - пишет издание со ссылкой на переписку между Хантером и его частными банкирами. Согласно переписке, когда в декабре 2018 года на личном счете сына президента осталось только 44 цента, он воспользовался деньгами, отложенными на обучение его дочери. Электронные письма и сообщения с его ноутбука показывают, что деньги, взятые с этого счета, также пошли на оплату кредита на автомобиль марки Porsche, подписки на вебкам-сервисы и "другие личные расходы", пишет издание. Газета также сообщает, что Хантер не заплатил налог с этих расходов. Хантеру Байдену вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов" - это первый в истории случай предъявления обвинений сыну действующего президента США. По официальным данным, Байден-младший не заплатил более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах, что грозило ему сроком в 12 месяцев тюрьмы по каждому пункту. Ему также было предъявлено отдельное обвинение в том, что в 2018 году он владел пистолетом "Кольт", зная, что использует запрещенные препараты. Максимальное наказание за это - десять лет тюрьмы. Байден-младший пошел на сделку со следствием по обвинениям в неуплате налогов, а также согласился на досудебные меры в рамках дела о незаконном хранении оружия, что позволяло со временем вычеркнуть это обвинение из судебной истории, если Хантер будет придерживаться условий соглашения и пройдет программу реабилитации. Однако судья не стала утверждать сделку.

https://ria.ru/20220627/bayden-1798540327.html

https://ria.ru/20231002/svyaz-1900071314.html

https://ria.ru/20230724/biden-1886042015.html

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в мире, сша, хантер байден, президентские выборы в сша