https://ria.ru/20231006/avtobusy-1900866258.html

Более десятка новых школьных автобусов передали в районы Хабаровского края

Более десятка новых школьных автобусов передали в районы Хабаровского края - РИА Новости, 06.10.2023

Более десятка новых школьных автобусов передали в районы Хабаровского края

Районы Хабаровского края, в том числе отдаленные села, получили в пятницу новые школьные автобусы, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T10:09

2023-10-06T10:09

2023-10-06T10:09

хабаровский край

хабаровский край

ульчский район

солнечный

михаил дегтярев

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ХАБАРОВСК, 6 окт - РИА Новости. Районы Хабаровского края, в том числе отдаленные села, получили в пятницу новые школьные автобусы, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. "Сегодня 16 новых школьных автобусов разъехались в семь территорий края, в том числе и в отдаленные поселки Николаевского, Советско-Гаванского, Солнечного и Ульчского районов. Перед отправкой осмотрел транспорт и пообщался с водителями, которым предстоит эксплуатировать ПАЗы и ГАЗели. Что важно: детям будет тепло, комфортно и безопасно добираться до мест учебы", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале. Он отметил, что расширение автопарка позволит организовать дополнительные маршруты, перевозку дошкольников, заменить устаревшие автобусы, районы смогут частично отказаться от транспорта муниципальных и частных предприятий для подвоза учащихся. "Мы продолжим пополнять и обновлять парк школьных автобусов. Ведь более 7 тысяч детей в крае пользуются услугами подвоза в школу", - сообщил глава региона. Как уточняет правительство региона, из общего количества 14 – автобусы марки ПАЗ на 25 посадочных мест и две 12-местных ГАЗели. Помимо названных губернатором районов, автобусы отправятся работать в Нанайский, Хабаровский районы и район имени Лазо. Всего за три года за счет федерального бюджета в Хабаровский край поставлены 86 школьных автобусов. К действующим 220 маршрутам добавится еще 10 новых в шести из семи указанных районов. В настоящее время наибольшее число школьников подвозятся в Хабаровском, имени Лазо, Бикинском, Вяземском, Нанайском районах.

https://ria.ru/20231005/biblioteki-1900647516.html

https://ria.ru/20231002/zima-1899824453.html

хабаровский край

ульчский район

солнечный

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хабаровский край, ульчский район, солнечный, михаил дегтярев