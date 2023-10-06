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В Мексике в ДТП с автобусом погибли 17 человек
В Мексике в ДТП с автобусом погибли 17 человек - РИА Новости, 06.10.2023
В Мексике в ДТП с автобусом погибли 17 человек
В ДТП с автобусом, который перевозил мигрантов на юге Мексики, погибли 17 человек, большинство из них - граждане Венесуэлы, сообщила служба гражданской защиты... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T19:35
2023-10-06T19:35
2023-10-06T19:35
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МЕХИКО, 6 окт - РИА Новости. В ДТП с автобусом, который перевозил мигрантов на юге Мексики, погибли 17 человек, большинство из них - граждане Венесуэлы, сообщила служба гражданской защиты штата Оахака. "На 88 километре шоссе Оахака-Куакнопалан перевернулся автобус с 55 мигрантами, большинство из которых были гражданами Венесуэлы. Предварительно сообщается, что в результате аварии погибли 17 человек, многочисленные пострадавшие были госпитализированы", - говорится в сообщении в блоге спасателей. Местные СМИ уточнили, что среди пассажиров автобуса находились также граждане Гаити, а число пострадавших составило 27 человек.
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мексика, венесуэла, оахака, в мире
Мексика, Венесуэла, Оахака, В мире
В Мексике в ДТП с автобусом погибли 17 человек
На юге Мексики перевернулся автобус с мигрантами, погибли 17 человек