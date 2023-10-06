Рейтинг@Mail.ru
МИД Австрии вызвал российского посла - РИА Новости, 06.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:50 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/avstriya-1900937485.html
МИД Австрии вызвал российского посла
МИД Австрии вызвал российского посла - РИА Новости, 06.10.2023
МИД Австрии вызвал российского посла
МИД Австрии сообщил о вызове российского посла в Вене Дмитрия Любинского. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T13:50
2023-10-06T13:50
специальная военная операция на украине
в мире
россия
австрия
дмитрий любинский
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828984428_0:42:1280:762_1920x0_80_0_0_746d9bcef38857050840557ce50fa635.jpg
ВЕНА, 6 окт - РИА Новости. МИД Австрии сообщил о вызове российского посла в Вене Дмитрия Любинского. "Посол России в Вене только что был вызван", - говорится в сообщении МИД Республики в Twitter. Там уточняется, что посол вызван в связи с ситуацией в Харьковской области, где, по утверждению украинской стороны, силы РФ якобы нанесли удары. Как заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия не наносит удары по гражданским целям, а работает по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства. "Мы по-прежнему повторяем, российские военные не наносят удары по гражданским целям, удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о якобы гибели мирного населения в селе Гроза на Украине.
https://ria.ru/20230907/ukraina-1894794545.html
россия
австрия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828984428_103:0:1240:853_1920x0_80_0_0_5c09517ad59d71bdaac8ea13dd0ee30b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, австрия, дмитрий любинский, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Австрия, Дмитрий Любинский, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
МИД Австрии вызвал российского посла

МИД Австрии вызвал посла Любинского из-за якобы ударов России по селу Гроза

© Фото : предоставлено посольством России в АвстрииЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© Фото : предоставлено посольством России в Австрии
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 6 окт - РИА Новости. МИД Австрии сообщил о вызове российского посла в Вене Дмитрия Любинского.
"Посол России в Вене только что был вызван", - говорится в сообщении МИД Республики в Twitter. Там уточняется, что посол вызван в связи с ситуацией в Харьковской области, где, по утверждению украинской стороны, силы РФ якобы нанесли удары.
Как заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия не наносит удары по гражданским целям, а работает по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства. "Мы по-прежнему повторяем, российские военные не наносят удары по гражданским целям, удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о якобы гибели мирного населения в селе Гроза на Украине.
Сотрудники полиции в Вене - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Австрия отказалась выдавать Украине мужчин призывного возраста
7 сентября, 16:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияАвстрияДмитрий ЛюбинскийУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала