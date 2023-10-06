МИД Австрии вызвал российского посла
МИД Австрии вызвал посла Любинского из-за якобы ударов России по селу Гроза
© Фото : предоставлено посольством России в АвстрииЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский
© Фото : предоставлено посольством России в Австрии
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский. Архивное фото
ВЕНА, 6 окт - РИА Новости. МИД Австрии сообщил о вызове российского посла в Вене Дмитрия Любинского.
"Посол России в Вене только что был вызван", - говорится в сообщении МИД Республики в Twitter. Там уточняется, что посол вызван в связи с ситуацией в Харьковской области, где, по утверждению украинской стороны, силы РФ якобы нанесли удары.
Как заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия не наносит удары по гражданским целям, а работает по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства. "Мы по-прежнему повторяем, российские военные не наносят удары по гражданским целям, удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о якобы гибели мирного населения в селе Гроза на Украине.