https://ria.ru/20231006/avstriya-1900937485.html

МИД Австрии вызвал российского посла

МИД Австрии вызвал российского посла - РИА Новости, 06.10.2023

МИД Австрии вызвал российского посла

МИД Австрии сообщил о вызове российского посла в Вене Дмитрия Любинского. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T13:50

2023-10-06T13:50

2023-10-06T13:50

специальная военная операция на украине

в мире

россия

австрия

дмитрий любинский

украина

ситуация в днр и лнр

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ВЕНА, 6 окт - РИА Новости. МИД Австрии сообщил о вызове российского посла в Вене Дмитрия Любинского. "Посол России в Вене только что был вызван", - говорится в сообщении МИД Республики в Twitter. Там уточняется, что посол вызван в связи с ситуацией в Харьковской области, где, по утверждению украинской стороны, силы РФ якобы нанесли удары. Как заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия не наносит удары по гражданским целям, а работает по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства. "Мы по-прежнему повторяем, российские военные не наносят удары по гражданским целям, удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о якобы гибели мирного населения в селе Гроза на Украине.

https://ria.ru/20230907/ukraina-1894794545.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, австрия, дмитрий любинский, украина, ситуация в днр и лнр