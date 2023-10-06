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Полиция в США утверждает, что машину кандидата в президенты не атаковали - РИА Новости, 06.10.2023
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22:03 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/avariya-1901079510.html
Полиция в США утверждает, что машину кандидата в президенты не атаковали
Полиция в США утверждает, что машину кандидата в президенты не атаковали - РИА Новости, 06.10.2023
Полиция в США утверждает, что машину кандидата в президенты не атаковали
Полиция штата Айова установила, что машину кандидата в президенты США Вивека Рамасвами накануне никто не атаковал, произошло случайное ДТП. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T22:03
2023-10-06T22:03
в мире
айова
сша
вивек рамасвами
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ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Полиция штата Айова установила, что машину кандидата в президенты США Вивека Рамасвами накануне никто не атаковал, произошло случайное ДТП. "В социальных сетях сообщалось, что два человека намеренно врезались в машину Рамасвами и скрылись с места происшествия. Наше расследование не нашло доказательств, подтверждающих это", - говорится в распространенном сообщении полиции. Правоохранители утверждают, что виновница ДТП не участвовала в протесте, а обедала в ресторане неподалеку. Авария произошла из-за ее неосмотрительности, она врезалась в машину из кортежа, когда сдавала задом с парковки. "Она не знала, в кого врезалась, она сделала это ненамеренно, она не уезжала с места ДТП", - говорится в сообщении полиции. Ранее Рамасвами сообщил, что протестующие в штате Айова атаковали автомобиль из его кортежа, политика в авто не было. Очевидцы инцидента указывали, что в машину из кортежа Рамасвами врезались два человека 22 и 26 лет, сам политик не находился в автомобиле.
https://ria.ru/20230903/ramasvami-1893850236.html
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в мире, айова, сша, вивек рамасвами
В мире, Айова, США, Вивек Рамасвами
Полиция в США утверждает, что машину кандидата в президенты не атаковали

Полиция в США назвала инцидент с машиной кандидата в президенты Рамасвами ДТП

© AP Photo / Charlie NeibergallКандидат в президенты от республиканской партии Вивек Рамасвами во время предвыборного мероприятия
Кандидат в президенты от республиканской партии Вивек Рамасвами во время предвыборного мероприятия - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© AP Photo / Charlie Neibergall
Кандидат в президенты от республиканской партии Вивек Рамасвами во время предвыборного мероприятия
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Полиция штата Айова установила, что машину кандидата в президенты США Вивека Рамасвами накануне никто не атаковал, произошло случайное ДТП.
«
"В социальных сетях сообщалось, что два человека намеренно врезались в машину Рамасвами и скрылись с места происшествия. Наше расследование не нашло доказательств, подтверждающих это", - говорится в распространенном сообщении полиции.
Правоохранители утверждают, что виновница ДТП не участвовала в протесте, а обедала в ресторане неподалеку. Авария произошла из-за ее неосмотрительности, она врезалась в машину из кортежа, когда сдавала задом с парковки. "Она не знала, в кого врезалась, она сделала это ненамеренно, она не уезжала с места ДТП", - говорится в сообщении полиции.
Ранее Рамасвами сообщил, что протестующие в штате Айова атаковали автомобиль из его кортежа, политика в авто не было. Очевидцы инцидента указывали, что в машину из кортежа Рамасвами врезались два человека 22 и 26 лет, сам политик не находился в автомобиле.
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