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Москва поставит Еревану 35 тысяч тонн нефтепродуктов, сообщили в МИД России
Москва поставит Еревану 35 тысяч тонн нефтепродуктов, сообщили в МИД России - РИА Новости, 06.10.2023
Москва поставит Еревану 35 тысяч тонн нефтепродуктов, сообщили в МИД России
Россия в ответ на просьбу Еревана начала поставки Армении 35 тысяч тонн нефтепродуктов, сообщил в пятницу МИД РФ. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T17:01
2023-10-06T17:01
2023-10-06T17:01
армения
россия
экономика
в мире
ситуация в нагорном карабахе
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Россия в ответ на просьбу Еревана начала поставки Армении 35 тысяч тонн нефтепродуктов, сообщил в пятницу МИД РФ. "Продолжаем последовательные усилия по всеобъемлющему содействию Армении и армянскому населению Нагорного Карабаха. В ответ на обращение руководства Армении Россия начала поставки необходимых республике нефтепродуктов. Речь идет о 15 тысячах тонн бензина и 20 тысячах тонн дизельного топлива", - сообщило министерство на своем сайте. Как сообщило дипведомство со ссылкой на армянскую сторону, ситуация в этой сфере в Армении складывается непростая. "Страна почти выбрала утвержденный на текущий год баланс. Впереди – осенне-зимний период. Поддержка России окажется весьма своевременной и полезной. Несмотря на введение 21 сентября правительством Российской Федерации временного запрета на вывоз товарного бензина и дизельного топлива из нашей страны, российская сторона пошла навстречу союзникам в рамках подписанного в декабре 2013 года соответствующего межправительственного соглашения", - отметили в министерстве. Согласно данным правительства Армении, из Карабаха в Армению с 24 сентября переехали 100 520 человек. По данным властей Армении, до последнего обострения в регионе проживали 120 тысяч человек.
https://ria.ru/20230927/armeniya-1898929229.html
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армения, россия, экономика, в мире, ситуация в нагорном карабахе
Армения, Россия, Экономика, В мире, Ситуация в Нагорном Карабахе
Москва поставит Еревану 35 тысяч тонн нефтепродуктов, сообщили в МИД России
МИД РФ: Москва по просьбе Еревана поставит Армении 35 тысяч тонн нефтепродуктов