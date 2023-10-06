https://ria.ru/20231006/armeniya-1901003940.html

Москва поставит Еревану 35 тысяч тонн нефтепродуктов, сообщили в МИД России

Москва поставит Еревану 35 тысяч тонн нефтепродуктов, сообщили в МИД России - РИА Новости, 06.10.2023

Москва поставит Еревану 35 тысяч тонн нефтепродуктов, сообщили в МИД России

Россия в ответ на просьбу Еревана начала поставки Армении 35 тысяч тонн нефтепродуктов, сообщил в пятницу МИД РФ. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T17:01

2023-10-06T17:01

2023-10-06T17:01

армения

россия

экономика

в мире

ситуация в нагорном карабахе

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Россия в ответ на просьбу Еревана начала поставки Армении 35 тысяч тонн нефтепродуктов, сообщил в пятницу МИД РФ. "Продолжаем последовательные усилия по всеобъемлющему содействию Армении и армянскому населению Нагорного Карабаха. В ответ на обращение руководства Армении Россия начала поставки необходимых республике нефтепродуктов. Речь идет о 15 тысячах тонн бензина и 20 тысячах тонн дизельного топлива", - сообщило министерство на своем сайте. Как сообщило дипведомство со ссылкой на армянскую сторону, ситуация в этой сфере в Армении складывается непростая. "Страна почти выбрала утвержденный на текущий год баланс. Впереди – осенне-зимний период. Поддержка России окажется весьма своевременной и полезной. Несмотря на введение 21 сентября правительством Российской Федерации временного запрета на вывоз товарного бензина и дизельного топлива из нашей страны, российская сторона пошла навстречу союзникам в рамках подписанного в декабре 2013 года соответствующего межправительственного соглашения", - отметили в министерстве. Согласно данным правительства Армении, из Карабаха в Армению с 24 сентября переехали 100 520 человек. По данным властей Армении, до последнего обострения в регионе проживали 120 тысяч человек.

https://ria.ru/20230927/armeniya-1898929229.html

армения

россия

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армения, россия, экономика, в мире, ситуация в нагорном карабахе