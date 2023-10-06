https://ria.ru/20231006/arkhivy-1900846113.html
ФСБ рассекретила документы о расстреле советских пленных в Кенигсберге
ФСБ рассекретила документы о расстреле советских пленных в Кенигсберге - РИА Новости, 06.10.2023
ФСБ рассекретила документы о расстреле советских пленных в Кенигсберге
Гитлеровцы весной 1945 года в Кенигсберге массово расстреляли советских военнопленных, опасаясь, что те воспользуются наступлением Красной армии и смогут с... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T07:18
2023-10-06T07:18
2023-10-06T07:18
кенигсберг
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калининград
общество
фсб
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Гитлеровцы весной 1945 года в Кенигсберге массово расстреляли советских военнопленных, опасаясь, что те воспользуются наступлением Красной армии и смогут с оружием бороться против своих истязателей, следует из рассекреченных архивных документов УФСБ России по Калининградской области, с которыми ознакомилось РИА Новости. Среди этих документов – фотокопия спецсообщения начальника Кенигсбергского оперативного сектора генерал-майора Ивана Шишлина заместителю народного комиссара внутренних дел СССР генерал-полковнику Аркадию Аполлонову от 21 мая 1945 года об арестованных в Кенигсберге работниках местных организаций гитлеровской партии НСДАП Отто Машоне, Пауле Нете и Артуре Иортциге. Эти трое руководили массовыми расстрелами в Кенигсберге советских и итальянских военнопленных, а также мирных граждан, насильно вывезенных из Советского Союза. "Под руководством указанных лиц и (при) их непосредственном участии в 19 лагерях города Кенигсберга было расстреляно около 1700 человек", - писал генерал Шишлин. Он также сообщал, что Машон, Нет и Иортциг руководили боевыми дружинами, входившими в подпольную организацию, которая должна была совершать диверсии и теракты в тылу советских войск. Также в числе архивных документов – фотокопия допроса Отто Машона от 14 мая 1945 года о массовых расстрелах советских граждан в Кенигсберге. "По мере приближения к Кенигсбергу Красной армии в город были согнаны массы советских военнопленных и гражданского населения. Условия содержания этих людей были невыносимы: находились они в своем большинстве под открытым небом, питание для них с каждым днем ухудшалось, а последние дни они совершенно не получали пищи", - рассказал Машон. Приближение фронта, голод, смерть советских людей в плену с каждым днем угрожали внутренним взрывом в тылу гитлеровцев, добавил он. По данным Машона, в первых числах февраля 1945 года руководитель местной организации НСДАП Август Рудат вызывал его и блокляйтеров (чинов нацистской партии, осуществлявших политический надзор за городскими районами) Пауля Нета, Эриха Рерберга и Франца Базнера и, "охарактеризовав обстановку в Кенигсберге, пояснил", что в связи с частыми бомбардировками города взрываются многочисленные склады с оружием. Из-за этого, объяснил Рудат, "совершенно исправное оружие может попасть в руки советских и итальянских военнопленных" и быть использовано против немцев. "К тому же большинство из них, оказавшись в расположении Красной армии, могут много рассказать советскому командованию о нашей деятельности, а также влиться в ее ряды бороться против нас. Поэтому партия приказывает расстрелять оставшихся в городе военнопленных и гражданское население, вывезенное из оккупированных областей Советского Союза" - так, по словам Машона, ставил задачу Рудат. Для расстрелов гитлеровцы создали специальные отряды из числа так называемых фольксштурмовцев. Машон вспомнил, как в 19 районах Кенигсберга затем были убиты более 1,3 тысячи человек. "Расстрелы велись с начала февраля по 5 апреля", - уточнил он. Столицу Восточной Пруссии Кенигсберг весной 1945 года обороняли 130 тысяч немецких солдат. Гитлер считал крепость неприступной. Однако Красной армии удалось взять цитадель за четыре дня. Подготовка к штурму длилась четыре месяца. Шестого апреля советские войска начали наступление. В операции приняли участие три армии численностью около 106 тысяч человек. Девятого апреля сопротивление окончательно пало. Взятие Кенигсберга имело решающее значение на последнем этапе Великой Отечественной войны и стало одним из символов победы Красной армии. После окончания войны город стал советским. В 1946 году Кенигсберг переименовали в Калининград. Восточная Пруссия в годы войны была центром работорговли и использования принудительного труда, местом дислокации нацистских концлагерей для военнослужащих и угнанного в рабство мирного советского населения. Эта тематика будет обсуждаться в конце октября года в Светлогорске (Калининградская область) на международном научно-практическом форуме "Без срока давности. Преступления нацистов против человечности: история и современность".
https://ria.ru/20230622/krym-1879794114.html
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кенигсберг, ссср, калининград, общество, фсб
Кенигсберг, СССР, Калининград, Общество, ФСБ
ФСБ рассекретила документы о расстреле советских пленных в Кенигсберге
ФСБ: нацисты в Кенигсберге массово расстреляли советских пленных, заметая следы
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Гитлеровцы весной 1945 года в Кенигсберге массово расстреляли советских военнопленных, опасаясь, что те воспользуются наступлением Красной армии и смогут с оружием бороться против своих истязателей, следует из рассекреченных архивных документов УФСБ России по Калининградской области, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Среди этих документов – фотокопия спецсообщения начальника Кенигсбергского оперативного сектора генерал-майора Ивана Шишлина заместителю народного комиссара внутренних дел СССР
генерал-полковнику Аркадию Аполлонову от 21 мая 1945 года об арестованных в Кенигсберге
работниках местных организаций гитлеровской партии НСДАП Отто Машоне, Пауле Нете и Артуре Иортциге. Эти трое руководили массовыми расстрелами в Кенигсберге советских и итальянских военнопленных, а также мирных граждан, насильно вывезенных из Советского Союза.
"Под руководством указанных лиц и (при) их непосредственном участии в 19 лагерях города Кенигсберга было расстреляно около 1700 человек", - писал генерал Шишлин. Он также сообщал, что Машон, Нет и Иортциг руководили боевыми дружинами, входившими в подпольную организацию, которая должна была совершать диверсии и теракты в тылу советских войск.
Также в числе архивных документов – фотокопия допроса Отто Машона от 14 мая 1945 года о массовых расстрелах советских граждан в Кенигсберге.
«
"По мере приближения к Кенигсбергу Красной армии в город были согнаны массы советских военнопленных и гражданского населения. Условия содержания этих людей были невыносимы: находились они в своем большинстве под открытым небом, питание для них с каждым днем ухудшалось, а последние дни они совершенно не получали пищи", - рассказал Машон.
Приближение фронта, голод, смерть советских людей в плену с каждым днем угрожали внутренним взрывом в тылу гитлеровцев, добавил он.
По данным Машона, в первых числах февраля 1945 года руководитель местной организации НСДАП Август Рудат вызывал его и блокляйтеров (чинов нацистской партии, осуществлявших политический надзор за городскими районами) Пауля Нета, Эриха Рерберга и Франца Базнера и, "охарактеризовав обстановку в Кенигсберге, пояснил", что в связи с частыми бомбардировками города взрываются многочисленные склады с оружием. Из-за этого, объяснил Рудат, "совершенно исправное оружие может попасть в руки советских и итальянских военнопленных" и быть использовано против немцев.
"К тому же большинство из них, оказавшись в расположении Красной армии, могут много рассказать советскому командованию о нашей деятельности, а также влиться в ее ряды бороться против нас. Поэтому партия приказывает расстрелять оставшихся в городе военнопленных и гражданское население, вывезенное из оккупированных областей Советского Союза" - так, по словам Машона, ставил задачу Рудат. Для расстрелов гитлеровцы создали специальные отряды из числа так называемых фольксштурмовцев.
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Машон вспомнил, как в 19 районах Кенигсберга затем были убиты более 1,3 тысячи человек. "Расстрелы велись с начала февраля по 5 апреля", - уточнил он.
Столицу Восточной Пруссии Кенигсберг весной 1945 года обороняли 130 тысяч немецких солдат. Гитлер считал крепость неприступной. Однако Красной армии удалось взять цитадель за четыре дня. Подготовка к штурму длилась четыре месяца. Шестого апреля советские войска начали наступление. В операции приняли участие три армии численностью около 106 тысяч человек. Девятого апреля сопротивление окончательно пало. Взятие Кенигсберга имело решающее значение на последнем этапе Великой Отечественной войны и стало одним из символов победы Красной армии. После окончания войны город стал советским. В 1946 году Кенигсберг переименовали в Калининград
.
Восточная Пруссия в годы войны была центром работорговли и использования принудительного труда, местом дислокации нацистских концлагерей для военнослужащих и угнанного в рабство мирного советского населения. Эта тематика будет обсуждаться в конце октября года в Светлогорске
(Калининградская область
) на международном научно-практическом форуме "Без срока давности. Преступления нацистов против человечности: история и современность".
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