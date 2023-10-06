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Экс-главу ФНС в Белгородской области арестовали по делу о мошенничестве

Экс-главу ФНС в Белгородской области арестовали по делу о мошенничестве - РИА Новости, 06.10.2023

Экс-главу ФНС в Белгородской области арестовали по делу о мошенничестве

Басманный суд Москвы арестовал бывшего главу управления ФНС по Белгородской области Сергея Воронина по делу о мошенничестве в особо крупном размере, следует из... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T15:57

2023-10-06T15:57

2023-10-06T15:57

происшествия

россия

москва

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федеральная налоговая служба (фнс россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал бывшего главу управления ФНС по Белгородской области Сергея Воронина по делу о мошенничестве в особо крупном размере, следует из постановления суда. "Суд постановил избрать обвиняемому Воронину Сергею Петровичу меру пресечения в виде - заключения под стражу, установив срок содержания до 02 декабря 2023 года", - говорится в документе. Дело расследует Главное следственное управление СК РФ. Воронин был задержан в минувшую среду. Ему было предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размер (часть 4 статьи 159 УК РФ), данная часть предусматривает ущерб более одного миллиона рублей. Согласно материалам, сейчас он занимает должность замдиректора ООО "Ровеньки маслосырзавод". Подробности обвинения в постановлении не приводятся, в суде РИА Новости также не смогли их уточнить. Воронину грозит до 10 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230908/dimitrov-1895013388.html

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происшествия, россия, москва, белгородская область, федеральная налоговая служба (фнс россии), следственный комитет россии (ск рф)