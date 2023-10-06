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На Украине арестовали все активы Фридмана, Авена и Косогова
На Украине арестовали все активы Фридмана, Авена и Косогова - РИА Новости, 06.10.2023
На Украине арестовали все активы Фридмана, Авена и Косогова
Служба безопасности Украины заявила в пятницу в Telegram-канале об аресте всех украинских активов российских предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена и... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T14:59
2023-10-06T14:59
2023-10-06T14:59
специальная военная операция на украине
экономика
украина
михаил фридман
петр авен
служба безопасности украины
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в пятницу в Telegram-канале об аресте всех украинских активов российских предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова на сумму более 463 миллионов долларов. "По материалам Службы безопасности, суд наложил арест на все корпоративные права на Украине, принадлежавшие подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову... Стоимость арестованных корпоративных прав составляет свыше 17 миллиардов гривен (более 463 миллионов долларов -ред.)", - говорится в публикации СБУ. Сообщается, что среди заблокированных активов финансовые и страховые компании, предприятия мобильной связи и сферы IT, а также заводы минеральных вод. Подчеркивается, что арест активов российских предпринимателей не позволит владельцам "переписать" их на подставных лиц, чтобы избежать передачи в государственную собственность. Ранее Ранее Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий нацбанку Украины национализировать банки подсанкционных лиц. В декабре 2022 года власти Украины сообщали о начале процедуры национализации украинского "Альфа-банка", который прошел ребрендинг и стал называться "Сенс банк".
https://ria.ru/20230905/fridman-1894318139.html
https://ria.ru/20230917/konfiskatsiya-1896589883.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, михаил фридман, петр авен, служба безопасности украины, санкции, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Украина, Михаил Фридман, Петр Авен, Служба безопасности Украины, Санкции, Санкции в отношении России
На Украине арестовали все активы Фридмана, Авена и Косогова
СБУ: суд арестовал все украинские активы Фридмана, Авена и Косогова на $463 млн