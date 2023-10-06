https://ria.ru/20231006/aerostat-1900839079.html
В России создали аэростат для поиска месторождений нефти и золота
В России создали аэростат для поиска месторождений нефти и золота - РИА Новости, 06.10.2023
В России создали аэростат для поиска месторождений нефти и золота
Российские студенты разработали дрейфующий аэростат для анализа почвы и поиска полезных ископаемых с помощью детализированных фотографий, рассказали РИА Новости РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T02:24
2023-10-06T02:24
2023-10-06T02:24
наука
россия
национальная технологическая инициатива (нти)
томский университет систем управления и радиоэлектроники
наука
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Российские студенты разработали дрейфующий аэростат для анализа почвы и поиска полезных ископаемых с помощью детализированных фотографий, рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ). "Студенты ТУСУР испытали дрейфующий аэростат, с помощью которого можно будет делать детализированные снимки для поиска месторождений полезных ископаемых и слежения за сельскохозяйственными полями. Решение разрабатывалось в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства", - говорится в сообщении. Дрейфующий аэростат предназначен для широкого спектра задач, среди которых, например, обеспечение сотовой связи или запуск спутников. Однако на текущем этапе команда сосредоточилась на съемках. С помощью аэростата можно исследовать почву, искать месторождения, отслеживать состояние сельхозполей, чтобы понять, когда собирать урожай, требуется ли лечение. Это существенно экономит затраты ресурсодобывающих и сельскохозяйственных компаний, уточняет пресс-служба. Разработчики отмечают, что преимуществом дрейфующего аэростата является то, что он может находиться на высоте до 40 километров (это больше, чем у БПЛА), удерживать эту высоту и работать по заданному маршруту в отличие от недрейфующих аэростатов, которые летят туда, куда их несет ветер. Такого эффекта удалось добиться за счет использования воздушных течений на разных высотах. Управление осуществляется с помощью разработанной студентами технологии "аэробаласта". По сути это дополнительная оболочка, в которой вместо гелия находится обычный воздух, плотность которого изменяется компрессором для изменения веса системы. Соответственно, при управлении аэростатом можно менять плотность находящегося в нем воздуха. Это будет менять массу и высоту полета. "Спутниковые снимки - очень перспективное направление. При этом обычные снимки, сделанные спутниками, расположенными на высоте 600 километров, плохо детализированы. Альтернативой являются снимки с БПЛА, но это очень дорого. Уникальность нашей разработки в том, что посредством такого аэростата можно сделать детализированные снимки большой площади за небольшую цену", - рассказал лидер проекта Никита Чебан.
https://ria.ru/20230930/tonometr-1899609844.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, национальная технологическая инициатива (нти), томский университет систем управления и радиоэлектроники, наука
Наука, Россия, Национальная технологическая инициатива (НТИ), Томский университет систем управления и радиоэлектроники, Наука
В России создали аэростат для поиска месторождений нефти и золота
НТИ: в России создали аэростат, способный находить месторождения нефти и золота
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Российские студенты разработали дрейфующий аэростат для анализа почвы и поиска полезных ископаемых с помощью детализированных фотографий, рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).
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"Студенты ТУСУР испытали дрейфующий аэростат, с помощью которого можно будет делать детализированные снимки для поиска месторождений полезных ископаемых и слежения за сельскохозяйственными полями. Решение разрабатывалось в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства", - говорится в сообщении.
Дрейфующий аэростат предназначен для широкого спектра задач, среди которых, например, обеспечение сотовой связи или запуск спутников. Однако на текущем этапе команда сосредоточилась на съемках. С помощью аэростата можно исследовать почву, искать месторождения, отслеживать состояние сельхозполей, чтобы понять, когда собирать урожай, требуется ли лечение. Это существенно экономит затраты ресурсодобывающих и сельскохозяйственных компаний, уточняет пресс-служба.
Разработчики отмечают, что преимуществом дрейфующего аэростата является то, что он может находиться на высоте до 40 километров (это больше, чем у БПЛА), удерживать эту высоту и работать по заданному маршруту в отличие от недрейфующих аэростатов, которые летят туда, куда их несет ветер. Такого эффекта удалось добиться за счет использования воздушных течений на разных высотах.
Управление осуществляется с помощью разработанной студентами технологии "аэробаласта". По сути это дополнительная оболочка, в которой вместо гелия находится обычный воздух, плотность которого изменяется компрессором для изменения веса системы. Соответственно, при управлении аэростатом можно менять плотность находящегося в нем воздуха. Это будет менять массу и высоту полета.
"Спутниковые снимки - очень перспективное направление. При этом обычные снимки, сделанные спутниками, расположенными на высоте 600 километров, плохо детализированы. Альтернативой являются снимки с БПЛА, но это очень дорого. Уникальность нашей разработки в том, что посредством такого аэростата можно сделать детализированные снимки большой площади за небольшую цену", - рассказал лидер проекта Никита Чебан.
В России разработали "умные" часы-тонометр