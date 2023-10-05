https://ria.ru/20231005/zoopark-1900685419.html
Московский зоопарк проведет праздничную программу в честь дня животных
Московский зоопарк проведет праздничную программу в честь дня животных - РИА Новости, 05.10.2023
Московский зоопарк проведет праздничную программу в честь дня животных
Московский зоопарк проведет праздничную программу в честь Всемирного дня животных на выходных, сообщили в Telegram-канале зоопарка. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T14:26
2023-10-05T14:26
2023-10-05T14:26
московский зоопарк
общество
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Московский зоопарк проведет праздничную программу в честь Всемирного дня животных на выходных, сообщили в Telegram-канале зоопарка. "С седьмого по восьмое октября в зоопарке отмечается Всемирный день животных. В эти дни посетителей зоопарка ждет большая программа, посвященная многообразию животного мира", - сказано в сообщении. Отмечается, что 7 октября в 11.00 от Главного входа начнется экскурсия по территории зоопарка, во время которой гости совершат перелет вокруг Земного шара и познакомятся с обитателями разных континентов, узнают их интересные и неожиданные секреты. А с 12.00 до 14.00 в Доме птиц всех желающих ждет познавательно-развлекательная зона с тематическими викторинами и познавательными играми. В зоопарке добавили, что 8 октября с 12.00 до 14.00 гостей ждут в зоне творческих мастер-классов от педагогов Центра анималистического искусства "Арт-Зебра", там научат рисовать самых красивых и редких обитателей зоопарка. "В 12.00 начнется лекция о журавлях "Краснокнижные странники". Вы сможете отличить журавля от аиста? Знаете, какие редкие виды журавлей живут на территории нашей страны? Сможете показать, какого роста самый большой и самый маленький журавль? Как зоопарки помогают в сохранении этих красивых и, увы, редких птиц? Ответы на эти и многие другие вопросы вы узнаете во время лекции", - подчеркнули в зоопарке.
https://ria.ru/20231004/zhivotnye-1900009768.html
https://ria.ru/20230924/panda-1898311212.html
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московский зоопарк, общество
Московский зоопарк, Общество
Московский зоопарк проведет праздничную программу в честь дня животных
Московский зоопарк на выходных проведет праздник в честь Всемирного дня животных
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.
Московский зоопарк проведет праздничную программу в честь Всемирного дня животных на выходных, сообщили в Telegram-канале
зоопарка.
"С седьмого по восьмое октября в зоопарке отмечается Всемирный день животных. В эти дни посетителей зоопарка ждет большая программа, посвященная многообразию животного мира", - сказано в сообщении.
Всемирный день защиты животных
Отмечается, что 7 октября в 11.00 от Главного входа начнется экскурсия по территории зоопарка, во время которой гости совершат перелет вокруг Земного шара и познакомятся с обитателями разных континентов, узнают их интересные и неожиданные секреты. А с 12.00 до 14.00 в Доме птиц всех желающих ждет познавательно-развлекательная зона с тематическими викторинами и познавательными играми.
В зоопарке добавили, что 8 октября с 12.00 до 14.00 гостей ждут в зоне творческих мастер-классов от педагогов Центра анималистического искусства "Арт-Зебра", там научат рисовать самых красивых и редких обитателей зоопарка.
"В 12.00 начнется лекция о журавлях "Краснокнижные странники". Вы сможете отличить журавля от аиста? Знаете, какие редкие виды журавлей живут на территории нашей страны? Сможете показать, какого роста самый большой и самый маленький журавль? Как зоопарки помогают в сохранении этих красивых и, увы, редких птиц? Ответы на эти и многие другие вопросы вы узнаете во время лекции", - подчеркнули в зоопарке.
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