https://ria.ru/20231005/zoopark-1900685419.html

Московский зоопарк проведет праздничную программу в честь дня животных

Московский зоопарк проведет праздничную программу в честь дня животных - РИА Новости, 05.10.2023

Московский зоопарк проведет праздничную программу в честь дня животных

Московский зоопарк проведет праздничную программу в честь Всемирного дня животных на выходных, сообщили в Telegram-канале зоопарка. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T14:26

2023-10-05T14:26

2023-10-05T14:26

московский зоопарк

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876388591_0:0:1626:914_1920x0_80_0_0_a6ca1c3ef84ee654947e58fb8f12163d.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Московский зоопарк проведет праздничную программу в честь Всемирного дня животных на выходных, сообщили в Telegram-канале зоопарка. "С седьмого по восьмое октября в зоопарке отмечается Всемирный день животных. В эти дни посетителей зоопарка ждет большая программа, посвященная многообразию животного мира", - сказано в сообщении. Отмечается, что 7 октября в 11.00 от Главного входа начнется экскурсия по территории зоопарка, во время которой гости совершат перелет вокруг Земного шара и познакомятся с обитателями разных континентов, узнают их интересные и неожиданные секреты. А с 12.00 до 14.00 в Доме птиц всех желающих ждет познавательно-развлекательная зона с тематическими викторинами и познавательными играми. В зоопарке добавили, что 8 октября с 12.00 до 14.00 гостей ждут в зоне творческих мастер-классов от педагогов Центра анималистического искусства "Арт-Зебра", там научат рисовать самых красивых и редких обитателей зоопарка. "В 12.00 начнется лекция о журавлях "Краснокнижные странники". Вы сможете отличить журавля от аиста? Знаете, какие редкие виды журавлей живут на территории нашей страны? Сможете показать, какого роста самый большой и самый маленький журавль? Как зоопарки помогают в сохранении этих красивых и, увы, редких птиц? Ответы на эти и многие другие вопросы вы узнаете во время лекции", - подчеркнули в зоопарке.

https://ria.ru/20231004/zhivotnye-1900009768.html

https://ria.ru/20230924/panda-1898311212.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московский зоопарк, общество