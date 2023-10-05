https://ria.ru/20231005/zelenskiy-1900727191.html

"Европа должна". Зеленский обратился к ЕС с хамским требованием

"Европа должна". Зеленский обратился к ЕС с хамским требованием - РИА Новости, 06.10.2023

"Европа должна". Зеленский обратился к ЕС с хамским требованием

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Европы стать более самостоятельной и помогать ВСУ из-за "политического торнадо" в США, передает... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-05T16:28

2023-10-05T16:28

2023-10-06T02:27

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украина

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владимир зеленский

евросоюз

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Европы стать более самостоятельной и помогать ВСУ из-за "политического торнадо" в США, передает РБК-Украина."Что бы ни происходило в других частях света, какие бы политические торнадо наши партнеры ни переживали, Европа должна быть сильной. Сейчас Европа наблюдает за событиями в Америке, за набирающим обороты политическим штормом", — сказал Зеленский. Требуя от союзников еще больше оружия, он упирал на то, что у ЕС есть собственный потенциал силы. "И теперь Европе важно не прятать паруса от ветра, пытаясь переждать шторм, работать вместе, защищать наши ценности", — заключил украинский президент.В конце прошлой недели конгресс США согласовал временный бюджет, не включив туда финансовую поддержку Украины. Кроме того, в прошлую субботу, 30 сентября, истек срок действия закона о ленд-лизе для ВСУ. На этом фоне киевские чиновники и политики все чаще высказывают беспокойство по поводу продолжения финансирования с Запада.Ранее президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь.

https://ria.ru/20231005/zelenskiy-1900692110.html

https://ria.ru/20231005/ukraina-1900707948.html

европа

украина

сша

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в мире, европа, украина, сша, владимир зеленский, евросоюз