"Европа должна". Зеленский обратился к ЕС с хамским требованием
Зеленский потребовал от Европы стать более самостоятельной и помочь ВСУ
© AP Photo / Manu FernandezПрезидент Украины Владимир Зеленский во время саммита Европейского политсообщества в Гранаде
© AP Photo / Manu Fernandez
Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Европейского политсообщества в Гранаде
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Европы стать более самостоятельной и помогать ВСУ из-за "политического торнадо" в США, передает РБК-Украина.
"Что бы ни происходило в других частях света, какие бы политические торнадо наши партнеры ни переживали, Европа должна быть сильной. Сейчас Европа наблюдает за событиями в Америке, за набирающим обороты политическим штормом", — сказал Зеленский.
"Что бы ни происходило в других частях света, какие бы политические торнадо наши партнеры ни переживали, Европа должна быть сильной. Сейчас Европа наблюдает за событиями в Америке, за набирающим обороты политическим штормом", — сказал Зеленский.
Требуя от союзников еще больше оружия, он упирал на то, что у ЕС есть собственный потенциал силы.
"И теперь Европе важно не прятать паруса от ветра, пытаясь переждать шторм, работать вместе, защищать наши ценности", — заключил украинский президент.
"И теперь Европе важно не прятать паруса от ветра, пытаясь переждать шторм, работать вместе, защищать наши ценности", — заключил украинский президент.
В конце прошлой недели конгресс США согласовал временный бюджет, не включив туда финансовую поддержку Украины. Кроме того, в прошлую субботу, 30 сентября, истек срок действия закона о ленд-лизе для ВСУ. На этом фоне киевские чиновники и политики все чаще высказывают беспокойство по поводу продолжения финансирования с Запада.
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