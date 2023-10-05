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"Европа должна". Зеленский обратился к ЕС с хамским требованием - РИА Новости, 06.10.2023
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16:28 05.10.2023 (обновлено: 02:27 06.10.2023)
https://ria.ru/20231005/zelenskiy-1900727191.html
"Европа должна". Зеленский обратился к ЕС с хамским требованием
"Европа должна". Зеленский обратился к ЕС с хамским требованием - РИА Новости, 06.10.2023
"Европа должна". Зеленский обратился к ЕС с хамским требованием
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Европы стать более самостоятельной и помогать ВСУ из-за "политического торнадо" в США, передает... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-05T16:28
2023-10-06T02:27
в мире
европа
украина
сша
владимир зеленский
евросоюз
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Европы стать более самостоятельной и помогать ВСУ из-за "политического торнадо" в США, передает РБК-Украина."Что бы ни происходило в других частях света, какие бы политические торнадо наши партнеры ни переживали, Европа должна быть сильной. Сейчас Европа наблюдает за событиями в Америке, за набирающим обороты политическим штормом", — сказал Зеленский. Требуя от союзников еще больше оружия, он упирал на то, что у ЕС есть собственный потенциал силы. "И теперь Европе важно не прятать паруса от ветра, пытаясь переждать шторм, работать вместе, защищать наши ценности", — заключил украинский президент.В конце прошлой недели конгресс США согласовал временный бюджет, не включив туда финансовую поддержку Украины. Кроме того, в прошлую субботу, 30 сентября, истек срок действия закона о ленд-лизе для ВСУ. На этом фоне киевские чиновники и политики все чаще высказывают беспокойство по поводу продолжения финансирования с Запада.Ранее президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь.
https://ria.ru/20231005/zelenskiy-1900692110.html
https://ria.ru/20231005/ukraina-1900707948.html
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в мире, европа, украина, сша, владимир зеленский, евросоюз
В мире, Европа, Украина, США, Владимир Зеленский, Евросоюз
"Европа должна". Зеленский обратился к ЕС с хамским требованием

Зеленский потребовал от Европы стать более самостоятельной и помочь ВСУ

© AP Photo / Manu FernandezПрезидент Украины Владимир Зеленский во время саммита Европейского политсообщества в Гранаде
Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Европейского политсообщества в Гранаде - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© AP Photo / Manu Fernandez
Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Европейского политсообщества в Гранаде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Европы стать более самостоятельной и помогать ВСУ из-за "политического торнадо" в США, передает РБК-Украина.

"Что бы ни происходило в других частях света, какие бы политические торнадо наши партнеры ни переживали, Европа должна быть сильной. Сейчас Европа наблюдает за событиями в Америке, за набирающим обороты политическим штормом", — сказал Зеленский.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
СМИ: Зеленскому готовят плохую концовку конфликта на Украине
Вчера, 14:50
Требуя от союзников еще больше оружия, он упирал на то, что у ЕС есть собственный потенциал силы.

"И теперь Европе важно не прятать паруса от ветра, пытаясь переждать шторм, работать вместе, защищать наши ценности", — заключил украинский президент.
В конце прошлой недели конгресс США согласовал временный бюджет, не включив туда финансовую поддержку Украины. Кроме того, в прошлую субботу, 30 сентября, истек срок действия закона о ленд-лизе для ВСУ. На этом фоне киевские чиновники и политики все чаще высказывают беспокойство по поводу продолжения финансирования с Запада.

Ранее президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Это явный намек. Слова Путина об Украине сочли предупреждением Западу
Вчера, 15:30
 
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