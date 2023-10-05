https://ria.ru/20231005/zapad-1900747876.html

На Западе забыли про компромисс, заявил Путин

На Западе забыли про компромисс, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023

На Западе забыли про компромисс, заявил Путин

На Западе забыли, что такое разумные самоограничения, компромисс, хотят продавить свои интересы любой ценой, посмотрим, что из этого получится, заявил президент РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T17:15

2023-10-05T17:15

2023-10-05T17:26

в мире

владимир путин

россия

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. На Западе забыли, что такое разумные самоограничения, компромисс, хотят продавить свои интересы любой ценой, посмотрим, что из этого получится, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в четверг выступает на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Президент заявил, что Россия всегда старается предложить такие решения, которые учитывали бы интересы всех."Но наши собеседники на Западе, кажется, вообще забыли, что существуют такие понятия, как разумные самоограничения, компромиссы, готовность в чем-то уступать ради достижения приемлемого для всех результата. Нет, они буквально одержимы только одним - продавить, именно продавить, причем любой ценой, здесь и сейчас свои интересы", - сказал президент на заседании."Ну, если это их выбор, посмотрим, что из этого получится", - добавил он.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

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в мире, владимир путин, россия