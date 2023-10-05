https://ria.ru/20231005/zapad-1900747532.html

Путин не исключил, что конъюнктура на Западе может измениться

Путин не исключил, что конъюнктура на Западе может измениться - РИА Новости, 05.10.2023

Путин не исключил, что конъюнктура на Западе может измениться

Конъюнктура на Западе завтра может измениться, возможны внутриполитические сдвиги после выборов, и будет пропихиваться прямо противоположное, заявил президент... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T17:13

2023-10-05T17:13

2023-10-05T17:45

политика

россия

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Конъюнктура на Западе завтра может измениться, возможны внутриполитические сдвиги после выборов, и будет пропихиваться прямо противоположное, заявил президент России Владимир Путин."Парадокс в том, что уже завтра конъюнктура может измениться. В этом проблема. Например, произойдут внутриполитические сдвиги после очередных выборов. Вот страна настаивает на чем-то, продавливает во что бы то ни стало свои какие-то действия, а завтра происходят внутриполитические изменения. И с тем же напором и бесцеремонностью пропихивается уже совсем другое, иногда прямо противоположное", - сказал Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".По его словам, самый яркий пример - это иранская ядерная программа. "Одна администрация продавила одно решение, пришла другая – все развернули, и все в обратную сторону покатилось. А как работать-то в таких условиях? Где ориентиры? На что опираться-то? Где гарантии? Вот это и есть те самые правила, о которых нам говорят? Ну чушь какая-то просто", - отметил Путин.Президент РФ объяснил, почему это происходит и почему это никого не смущает. "Потому что на смену стратегическому мышлению пришло следование краткосрочным корыстным интересам даже не стран и народов, а сменяющихся групп влияния", - заявил он.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20231002/slovakiya-1899925912.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"