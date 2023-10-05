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Путин не исключил, что конъюнктура на Западе может измениться - РИА Новости, 05.10.2023
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17:13 05.10.2023 (обновлено: 17:45 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/zapad-1900747532.html
Путин не исключил, что конъюнктура на Западе может измениться
Путин не исключил, что конъюнктура на Западе может измениться - РИА Новости, 05.10.2023
Путин не исключил, что конъюнктура на Западе может измениться
Конъюнктура на Западе завтра может измениться, возможны внутриполитические сдвиги после выборов, и будет пропихиваться прямо противоположное, заявил президент... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:13
2023-10-05T17:45
политика
россия
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Конъюнктура на Западе завтра может измениться, возможны внутриполитические сдвиги после выборов, и будет пропихиваться прямо противоположное, заявил президент России Владимир Путин."Парадокс в том, что уже завтра конъюнктура может измениться. В этом проблема. Например, произойдут внутриполитические сдвиги после очередных выборов. Вот страна настаивает на чем-то, продавливает во что бы то ни стало свои какие-то действия, а завтра происходят внутриполитические изменения. И с тем же напором и бесцеремонностью пропихивается уже совсем другое, иногда прямо противоположное", - сказал Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".По его словам, самый яркий пример - это иранская ядерная программа. "Одна администрация продавила одно решение, пришла другая – все развернули, и все в обратную сторону покатилось. А как работать-то в таких условиях? Где ориентиры? На что опираться-то? Где гарантии? Вот это и есть те самые правила, о которых нам говорят? Ну чушь какая-то просто", - отметил Путин.Президент РФ объяснил, почему это происходит и почему это никого не смущает. "Потому что на смену стратегическому мышлению пришло следование краткосрочным корыстным интересам даже не стран и народов, а сменяющихся групп влияния", - заявил он.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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политика, россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
Политика, Россия, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Путин не исключил, что конъюнктура на Западе может измениться

Путин: на Западе после выборов могут начать пропихивать прямо противоположное

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Конъюнктура на Западе завтра может измениться, возможны внутриполитические сдвиги после выборов, и будет пропихиваться прямо противоположное, заявил президент России Владимир Путин.
"Парадокс в том, что уже завтра конъюнктура может измениться. В этом проблема. Например, произойдут внутриполитические сдвиги после очередных выборов. Вот страна настаивает на чем-то, продавливает во что бы то ни стало свои какие-то действия, а завтра происходят внутриполитические изменения. И с тем же напором и бесцеремонностью пропихивается уже совсем другое, иногда прямо противоположное", - сказал Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
По его словам, самый яркий пример - это иранская ядерная программа. "Одна администрация продавила одно решение, пришла другая – все развернули, и все в обратную сторону покатилось. А как работать-то в таких условиях? Где ориентиры? На что опираться-то? Где гарантии? Вот это и есть те самые правила, о которых нам говорят? Ну чушь какая-то просто", - отметил Путин.
Президент РФ объяснил, почему это происходит и почему это никого не смущает. "Потому что на смену стратегическому мышлению пришло следование краткосрочным корыстным интересам даже не стран и народов, а сменяющихся групп влияния", - заявил он.
Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
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