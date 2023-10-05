https://ria.ru/20231005/zapad-1900744467.html
Медведев заявил, что Запад выдыхается в плане трат на чужую страну
Медведев заявил, что Запад выдыхается в плане трат на чужую страну - РИА Новости, 05.10.2023
Медведев заявил, что Запад выдыхается в плане трат на чужую страну
Видны признаки того, что Запад выдыхается, это касается и финансирования, потому что невозможно тратиться на чужую страну, заявил зампредседателя Совбеза РФ... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:07
2023-10-05T17:07
2023-10-05T17:25
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
безопасность
россия
евросоюз
сша
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Видны признаки того, что Запад выдыхается, это касается и финансирования, потому что невозможно тратиться на чужую страну, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, видео опубликовано в его официальном Telegram-канале."Признаки того, что Запад выдыхается, они видны. Это касается и финансирования, потому что невозможно тратиться на чужую страну, это же возмущает значительную часть населения и в Европе, и даже в США", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20231002/sverkhderzhava-1899781212.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий медведев, безопасность, россия, евросоюз, сша, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Безопасность, Россия, Евросоюз, США, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Медведев заявил, что Запад выдыхается в плане трат на чужую страну
Медведев: по тратам на чужую страну видны признаки, что Запад выдыхается