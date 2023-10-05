https://ria.ru/20231005/zapad-1900744467.html

Медведев заявил, что Запад выдыхается в плане трат на чужую страну

Медведев заявил, что Запад выдыхается в плане трат на чужую страну - РИА Новости, 05.10.2023

Медведев заявил, что Запад выдыхается в плане трат на чужую страну

Видны признаки того, что Запад выдыхается, это касается и финансирования, потому что невозможно тратиться на чужую страну, заявил зампредседателя Совбеза РФ... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T17:07

2023-10-05T17:07

2023-10-05T17:25

специальная военная операция на украине

дмитрий медведев

безопасность

россия

евросоюз

сша

нато

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861913252_0:53:2898:1683_1920x0_80_0_0_a4347a77d09f2abe62a382116528ab54.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Видны признаки того, что Запад выдыхается, это касается и финансирования, потому что невозможно тратиться на чужую страну, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, видео опубликовано в его официальном Telegram-канале."Признаки того, что Запад выдыхается, они видны. Это касается и финансирования, потому что невозможно тратиться на чужую страну, это же возмущает значительную часть населения и в Европе, и даже в США", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20231002/sverkhderzhava-1899781212.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий медведев, безопасность, россия, евросоюз, сша, нато, ситуация в днр и лнр