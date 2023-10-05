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Медведев заявил, что Запад выдыхается в плане трат на чужую страну - РИА Новости, 05.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:07 05.10.2023 (обновлено: 17:25 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/zapad-1900744467.html
Медведев заявил, что Запад выдыхается в плане трат на чужую страну
Медведев заявил, что Запад выдыхается в плане трат на чужую страну - РИА Новости, 05.10.2023
Медведев заявил, что Запад выдыхается в плане трат на чужую страну
Видны признаки того, что Запад выдыхается, это касается и финансирования, потому что невозможно тратиться на чужую страну, заявил зампредседателя Совбеза РФ... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:07
2023-10-05T17:25
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
безопасность
россия
евросоюз
сша
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Видны признаки того, что Запад выдыхается, это касается и финансирования, потому что невозможно тратиться на чужую страну, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, видео опубликовано в его официальном Telegram-канале."Признаки того, что Запад выдыхается, они видны. Это касается и финансирования, потому что невозможно тратиться на чужую страну, это же возмущает значительную часть населения и в Европе, и даже в США", - сказал Медведев.
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дмитрий медведев, безопасность, россия, евросоюз, сша, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Безопасность, Россия, Евросоюз, США, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Медведев заявил, что Запад выдыхается в плане трат на чужую страну

Медведев: по тратам на чужую страну видны признаки, что Запад выдыхается

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Видны признаки того, что Запад выдыхается, это касается и финансирования, потому что невозможно тратиться на чужую страну, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, видео опубликовано в его официальном Telegram-канале.
"Признаки того, что Запад выдыхается, они видны. Это касается и финансирования, потому что невозможно тратиться на чужую страну, это же возмущает значительную часть населения и в Европе, и даже в США", - сказал Медведев.
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
США не справились с ролью сверхдержавы
2 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий МедведевБезопасностьРоссияЕвросоюзСШАНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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