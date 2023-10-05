https://ria.ru/20231005/zapad-1900743127.html

Путин: Запад навязывает миру искусственные геополитические конструкции

Путин: Запад навязывает миру искусственные геополитические конструкции - РИА Новости, 05.10.2023

Путин: Запад навязывает миру искусственные геополитические конструкции

Запад навязывает миру искусственные геополитические конструкции и создает "закрытый блоковый формат", такой подход - это ограничение прав и свобод государств,... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T17:04

2023-10-05T17:04

2023-10-05T17:27

владимир путин

в мире

россия

европа

международный дискуссионный клуб "валдай"

нато

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СОЧИ, 5 окт – РИА Новости. Запад навязывает миру искусственные геополитические конструкции и создает "закрытый блоковый формат", такой подход - это ограничение прав и свобод государств, заявил президент России Владимир Путин."(Западные элиты) миру навязывают искусственные геополитические конструкции, создают закрытый блоковый формат. Мы видим это. Видим, в Европе уже десятилетиями проводится нахрапистая линия по расширению НАТО, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на юге Азии", - сказал Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".По словам президента, в этих регионах пытаются сломать открытую и инклюзивную архитектуру сотрудничества."Блоковый подход, назовём вещи своими именами, - это ограничение прав и свобод государств на собственное развитие, попытка загнать их в определённую клетку обязательности", - добавил глава государства.Путин добавил, что этот подход подразумевает "очевидные вещи" - отъём части суверенитета государства, а затем, очень часто, - "навязывание решений в других сферах", помимо сферы безопасности и прежде всего в сфере экономики."Ну как это сейчас происходит, в отношениях между Соединенными Штатами и Европой", - пояснил президент.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230927/klinton-1898944919.html

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владимир путин, в мире, россия, европа, международный дискуссионный клуб "валдай", нато