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Путин: Запад навязывает миру искусственные геополитические конструкции - РИА Новости, 05.10.2023
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17:04 05.10.2023 (обновлено: 17:27 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/zapad-1900743127.html
Путин: Запад навязывает миру искусственные геополитические конструкции
Путин: Запад навязывает миру искусственные геополитические конструкции - РИА Новости, 05.10.2023
Путин: Запад навязывает миру искусственные геополитические конструкции
Запад навязывает миру искусственные геополитические конструкции и создает "закрытый блоковый формат", такой подход - это ограничение прав и свобод государств,... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:04
2023-10-05T17:27
владимир путин
в мире
россия
европа
международный дискуссионный клуб "валдай"
нато
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СОЧИ, 5 окт – РИА Новости. Запад навязывает миру искусственные геополитические конструкции и создает "закрытый блоковый формат", такой подход - это ограничение прав и свобод государств, заявил президент России Владимир Путин."(Западные элиты) миру навязывают искусственные геополитические конструкции, создают закрытый блоковый формат. Мы видим это. Видим, в Европе уже десятилетиями проводится нахрапистая линия по расширению НАТО, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на юге Азии", - сказал Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".По словам президента, в этих регионах пытаются сломать открытую и инклюзивную архитектуру сотрудничества."Блоковый подход, назовём вещи своими именами, - это ограничение прав и свобод государств на собственное развитие, попытка загнать их в определённую клетку обязательности", - добавил глава государства.Путин добавил, что этот подход подразумевает "очевидные вещи" - отъём части суверенитета государства, а затем, очень часто, - "навязывание решений в других сферах", помимо сферы безопасности и прежде всего в сфере экономики."Ну как это сейчас происходит, в отношениях между Соединенными Штатами и Европой", - пояснил президент.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20230927/klinton-1898944919.html
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владимир путин, в мире, россия, европа, международный дискуссионный клуб "валдай", нато
Владимир Путин, В мире, Россия, Европа, Международный дискуссионный клуб "Валдай", НАТО
Путин: Запад навязывает миру искусственные геополитические конструкции

Путин обвинил Запад в навязывании миру искусственных геополитических конструкций

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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СОЧИ, 5 окт – РИА Новости. Запад навязывает миру искусственные геополитические конструкции и создает "закрытый блоковый формат", такой подход - это ограничение прав и свобод государств, заявил президент России Владимир Путин.
«
"(Западные элиты) миру навязывают искусственные геополитические конструкции, создают закрытый блоковый формат. Мы видим это. Видим, в Европе уже десятилетиями проводится нахрапистая линия по расширению НАТО, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на юге Азии", - сказал Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
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По словам президента, в этих регионах пытаются сломать открытую и инклюзивную архитектуру сотрудничества.
«
"Блоковый подход, назовём вещи своими именами, - это ограничение прав и свобод государств на собственное развитие, попытка загнать их в определённую клетку обязательности", - добавил глава государства.
Путин добавил, что этот подход подразумевает "очевидные вещи" - отъём части суверенитета государства, а затем, очень часто, - "навязывание решений в других сферах", помимо сферы безопасности и прежде всего в сфере экономики.
«
"Ну как это сейчас происходит, в отношениях между Соединенными Штатами и Европой", - пояснил президент.
Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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Владимир ПутинВ миреРоссияЕвропаМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"НАТО
 
 
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