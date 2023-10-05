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Путин: на Западе заставляют принимать неподдерживаемые населением нормы - РИА Новости, 05.10.2023
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17:03 05.10.2023 (обновлено: 17:16 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/zapad-1900742825.html
Путин: на Западе заставляют принимать неподдерживаемые населением нормы
Путин: на Западе заставляют принимать неподдерживаемые населением нормы - РИА Новости, 05.10.2023
Путин: на Западе заставляют принимать неподдерживаемые населением нормы
Во многих странах Запада правящие элиты заставляют принимать нормы и правила, которые большинство населения принимать не хочет, но их принуждают, заявил... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:03
2023-10-05T17:16
владимир путин
в мире
россия
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Во многих странах Запада правящие элиты заставляют принимать нормы и правила, которые большинство населения принимать не хочет, но их принуждают, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в четверг выступает на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"."Не наше дело, как живут другие государства. Но видим, как во многих из них правящие элиты заставляют общество принимать нормы и правила, которые сами граждане, во всяком случае большое количество граждан, а в некоторых странах можно точно совершенно сказать - большинство граждан, принимать не хотят. Их принуждают", - сказал президент на заседании.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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владимир путин, в мире, россия
Владимир Путин, В мире, Россия
Путин: на Западе заставляют принимать неподдерживаемые населением нормы

Путин: в странах Запада заставляют принимать неподдерживаемые населением нормы

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Во многих странах Запада правящие элиты заставляют принимать нормы и правила, которые большинство населения принимать не хочет, но их принуждают, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в четверг выступает на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Не наше дело, как живут другие государства. Но видим, как во многих из них правящие элиты заставляют общество принимать нормы и правила, которые сами граждане, во всяком случае большое количество граждан, а в некоторых странах можно точно совершенно сказать - большинство граждан, принимать не хотят. Их принуждают", - сказал президент на заседании.
Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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