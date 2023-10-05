https://ria.ru/20231005/zapad-1900741185.html
Путин объяснил, в чем проблема отношения Запада к России
Путин объяснил, в чем проблема отношения Запада к России - РИА Новости, 05.10.2023
Путин объяснил, в чем проблема отношения Запада к России
Проблема отношения Запада к России состоит в его геополитических интересах, надменном отношении к другим и самоуверенности, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:00
2023-10-05T17:00
2023-10-05T17:15
россия
в мире
владимир путин
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Проблема отношения Запада к России состоит в его геополитических интересах, надменном отношении к другим и самоуверенности, заявил президент России Владимир Путин."В чём проблема? Видимо, проблема в геополитических интересах и надменном отношении к другим. Вот, в чём проблема — в самоуверенности. Вот в чём проблема", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", говоря об отношении Запада к России.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, владимир путин
Россия, В мире, Владимир Путин
Путин объяснил, в чем проблема отношения Запада к России
Путин проблема отношения Запада к России в его геополитических интересах