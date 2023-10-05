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Путин объяснил, в чем проблема отношения Запада к России - РИА Новости, 05.10.2023
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17:00 05.10.2023 (обновлено: 17:15 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/zapad-1900741185.html
Путин объяснил, в чем проблема отношения Запада к России
Путин объяснил, в чем проблема отношения Запада к России - РИА Новости, 05.10.2023
Путин объяснил, в чем проблема отношения Запада к России
Проблема отношения Запада к России состоит в его геополитических интересах, надменном отношении к другим и самоуверенности, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:00
2023-10-05T17:15
россия
в мире
владимир путин
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Проблема отношения Запада к России состоит в его геополитических интересах, надменном отношении к другим и самоуверенности, заявил президент России Владимир Путин."В чём проблема? Видимо, проблема в геополитических интересах и надменном отношении к другим. Вот, в чём проблема — в самоуверенности. Вот в чём проблема", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", говоря об отношении Запада к России.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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РИА Новости
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5
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96
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россия, в мире, владимир путин
Россия, В мире, Владимир Путин
Путин объяснил, в чем проблема отношения Запада к России

Путин проблема отношения Запада к России в его геополитических интересах

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Проблема отношения Запада к России состоит в его геополитических интересах, надменном отношении к другим и самоуверенности, заявил президент России Владимир Путин.
«
"В чём проблема? Видимо, проблема в геополитических интересах и надменном отношении к другим. Вот, в чём проблема — в самоуверенности. Вот в чём проблема", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", говоря об отношении Запада к России.
Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
 
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