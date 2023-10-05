https://ria.ru/20231005/zapad-1900741185.html

Путин объяснил, в чем проблема отношения Запада к России

Путин объяснил, в чем проблема отношения Запада к России - РИА Новости, 05.10.2023

Путин объяснил, в чем проблема отношения Запада к России

Проблема отношения Запада к России состоит в его геополитических интересах, надменном отношении к другим и самоуверенности, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T17:00

2023-10-05T17:00

2023-10-05T17:15

россия

в мире

владимир путин

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Проблема отношения Запада к России состоит в его геополитических интересах, надменном отношении к другим и самоуверенности, заявил президент России Владимир Путин."В чём проблема? Видимо, проблема в геополитических интересах и надменном отношении к другим. Вот, в чём проблема — в самоуверенности. Вот в чём проблема", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", говоря об отношении Запада к России.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, в мире, владимир путин