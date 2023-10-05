https://ria.ru/20231005/zapad-1900740287.html

Контрагенты на Западе потеряли реальность, заявил Путин

Контрагенты на Западе потеряли реальность, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023

Контрагенты на Западе потеряли реальность, заявил Путин

Контрагенты на Западе потеряли чувство реальности, нарушили все правила, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T16:58

2023-10-05T16:58

2023-10-05T17:09

владимир путин

россия

политика

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Контрагенты на Западе потеряли чувство реальности, нарушили все правила, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай"."К сожалению, приходится констатировать, что наши контрагенты на Западе чувство реальности потеряли, все возможные грани перешли. Зря", - сказал Путин.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230930/evropa-1899531133.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, россия, политика