https://ria.ru/20231005/zapad-1900740287.html
Контрагенты на Западе потеряли реальность, заявил Путин
Контрагенты на Западе потеряли реальность, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023
Контрагенты на Западе потеряли реальность, заявил Путин
Контрагенты на Западе потеряли чувство реальности, нарушили все правила, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T16:58
2023-10-05T16:58
2023-10-05T17:09
владимир путин
россия
политика
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Контрагенты на Западе потеряли чувство реальности, нарушили все правила, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай"."К сожалению, приходится констатировать, что наши контрагенты на Западе чувство реальности потеряли, все возможные грани перешли. Зря", - сказал Путин.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, политика
Владимир Путин, Россия, Политика
Контрагенты на Западе потеряли реальность, заявил Путин
Путин: контрагенты на Западе потеряли реальность и нарушили все правила