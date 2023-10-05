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Контрагенты на Западе потеряли реальность, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023
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16:58 05.10.2023 (обновлено: 17:09 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/zapad-1900740287.html
Контрагенты на Западе потеряли реальность, заявил Путин
Контрагенты на Западе потеряли реальность, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023
Контрагенты на Западе потеряли реальность, заявил Путин
Контрагенты на Западе потеряли чувство реальности, нарушили все правила, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T16:58
2023-10-05T17:09
владимир путин
россия
политика
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Контрагенты на Западе потеряли чувство реальности, нарушили все правила, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай"."К сожалению, приходится констатировать, что наши контрагенты на Западе чувство реальности потеряли, все возможные грани перешли. Зря", - сказал Путин.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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владимир путин, россия, политика
Владимир Путин, Россия, Политика
Контрагенты на Западе потеряли реальность, заявил Путин

Путин: контрагенты на Западе потеряли реальность и нарушили все правила

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин на заседании Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин на заседании Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Архивное фото
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Контрагенты на Западе потеряли чувство реальности, нарушили все правила, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
"К сожалению, приходится констатировать, что наши контрагенты на Западе чувство реальности потеряли, все возможные грани перешли. Зря", - сказал Путин.
Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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