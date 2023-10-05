https://ria.ru/20231005/zapad-1900739288.html
Путин назвал источник благосостояния Запада
Путин назвал источник благосостояния Запада - РИА Новости, 05.10.2023
Путин назвал источник благосостояния Запада
Благосостояние Запада было в значительной мере достигнуто за счет ограбления колоний, всей планеты, а история Запада - это хроника бесконечной экспансии, заявил РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T16:55
2023-10-05T16:55
2023-10-05T17:20
в мире
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Благосостояние Запада было в значительной мере достигнуто за счет ограбления колоний, всей планеты, а история Запада - это хроника бесконечной экспансии, заявил президент России Владимир Путин."Благосостояние Запада в значительной степени было достигнуто благодаря ограблению колоний на протяжении веков. Ну это же факт. Фактически, такой уровень развития в значительной степени (достигнут - ред.) за счёт ограбления всей планеты. История Запада по сути хроника бесконечной экспансии", - заявил президент в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Путин назвал источник благосостояния Запада
Путин: благосостояние Запада было достигнуто за счет ограбления всей планеты