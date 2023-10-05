https://ria.ru/20231005/zapad-1900739288.html

Путин назвал источник благосостояния Запада

Путин назвал источник благосостояния Запада - РИА Новости, 05.10.2023

Путин назвал источник благосостояния Запада

Благосостояние Запада было в значительной мере достигнуто за счет ограбления колоний, всей планеты, а история Запада - это хроника бесконечной экспансии, заявил РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T16:55

2023-10-05T16:55

2023-10-05T17:20

в мире

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Благосостояние Запада было в значительной мере достигнуто за счет ограбления колоний, всей планеты, а история Запада - это хроника бесконечной экспансии, заявил президент России Владимир Путин."Благосостояние Запада в значительной степени было достигнуто благодаря ограблению колоний на протяжении веков. Ну это же факт. Фактически, такой уровень развития в значительной степени (достигнут - ред.) за счёт ограбления всей планеты. История Запада по сути хроника бесконечной экспансии", - заявил президент в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"