https://ria.ru/20231005/zapad-1900577016.html

Во Франции новый замысел Запада по Украине описали тремя словами

Во Франции новый замысел Запада по Украине описали тремя словами - РИА Новости, 05.10.2023

Во Франции новый замысел Запада по Украине описали тремя словами

План Запада по спонсированию Украины безумен, написал глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T03:24

2023-10-05T03:24

2023-10-05T03:24

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украина

франция

вашингтон (штат)

сергей лавров

евросоюз

патриот

нато

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. План Запада по спонсированию Украины безумен, написал глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Безумие! согласно исследованию Financial Times, Украина получит 186 миллиардов евро после вступления в ЕС. Это означает, что Франция тут же выплатит 37 миллиардов. Безумие, самоубийство и уничтожение, устроенное Вашингтоном при участии Урсулы, Макрона и компании. Давайте остановим их всех!" — высказался политик.Ранее Филлипо отметил, что президента Украины Владимира Зеленского необходимо остановить, пока его действия не привели к глобальной катастрофе.Ранее газета Financial Times сообщила, что в Брюсселе моделируют потенциальное присоединение других стран к ЕС. Согласно оценкам Совета, с появлением девяти новых стран-членов бюджет блока увеличится на 21 процент, до 1,47 триллиона евро. Отмечается, что вступление девяти государств повлечет за собой несколько "далеко идущих" корректировок, которые могут включать значительное увеличение чистых взносов в бюджет от более богатых государств, таких как Германия, Франция и Нидерланды.

https://ria.ru/20231004/es-1900361389.html

украина

франция

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в мире, украина, франция, вашингтон (штат), сергей лавров, евросоюз, патриот, нато, владимир зеленский