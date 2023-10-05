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Во Франции новый замысел Запада по Украине описали тремя словами - РИА Новости, 05.10.2023
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03:24 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/zapad-1900577016.html
Во Франции новый замысел Запада по Украине описали тремя словами
Во Франции новый замысел Запада по Украине описали тремя словами - РИА Новости, 05.10.2023
Во Франции новый замысел Запада по Украине описали тремя словами
План Запада по спонсированию Украины безумен, написал глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T03:24
2023-10-05T03:24
в мире
украина
франция
вашингтон (штат)
сергей лавров
евросоюз
патриот
нато
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. План Запада по спонсированию Украины безумен, написал глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.&quot;Безумие! согласно исследованию Financial Times, Украина получит 186 миллиардов евро после вступления в ЕС. Это означает, что Франция тут же выплатит 37 миллиардов. Безумие, самоубийство и уничтожение, устроенное Вашингтоном при участии Урсулы, Макрона и компании. Давайте остановим их всех!&quot; — высказался политик.Ранее Филлипо отметил, что президента Украины Владимира Зеленского необходимо остановить, пока его действия не привели к глобальной катастрофе.Ранее газета Financial Times сообщила, что в Брюсселе моделируют потенциальное присоединение других стран к ЕС. Согласно оценкам Совета, с появлением девяти новых стран-членов бюджет блока увеличится на 21 процент, до 1,47 триллиона евро. Отмечается, что вступление девяти государств повлечет за собой несколько "далеко идущих" корректировок, которые могут включать значительное увеличение чистых взносов в бюджет от более богатых государств, таких как Германия, Франция и Нидерланды.
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в мире, украина, франция, вашингтон (штат), сергей лавров, евросоюз, патриот, нато, владимир зеленский
В мире, Украина, Франция, Вашингтон (штат), Сергей Лавров, Евросоюз, Патриот, НАТО, Владимир Зеленский
Во Франции новый замысел Запада по Украине описали тремя словами

Филиппо назвал действия Запада по Украине суицидом, убийством и безумием

© AP Photo / Paul EllisФлаг Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе
Флаг Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© AP Photo / Paul Ellis
Флаг Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. План Запада по спонсированию Украины безумен, написал глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
«

"Безумие! согласно исследованию Financial Times, Украина получит 186 миллиардов евро после вступления в ЕС. Это означает, что Франция тут же выплатит 37 миллиардов. Безумие, самоубийство и уничтожение, устроенное Вашингтоном при участии Урсулы, Макрона и компании. Давайте остановим их всех!" — высказался политик.

Ранее Филлипо отметил, что президента Украины Владимира Зеленского необходимо остановить, пока его действия не привели к глобальной катастрофе.
Ранее газета Financial Times сообщила, что в Брюсселе моделируют потенциальное присоединение других стран к ЕС. Согласно оценкам Совета, с появлением девяти новых стран-членов бюджет блока увеличится на 21 процент, до 1,47 триллиона евро. Отмечается, что вступление девяти государств повлечет за собой несколько "далеко идущих" корректировок, которые могут включать значительное увеличение чистых взносов в бюджет от более богатых государств, таких как Германия, Франция и Нидерланды.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
В ЕС допустили вступление Украины в союз в 2030 году при выполнении условий
Вчера, 11:17
 
В миреУкраинаФранцияВашингтон (штат)Сергей ЛавровЕвросоюзПатриотНАТОВладимир Зеленский
 
 
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