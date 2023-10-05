https://ria.ru/20231005/zapad-1900577016.html
Во Франции новый замысел Запада по Украине описали тремя словами
Во Франции новый замысел Запада по Украине описали тремя словами - РИА Новости, 05.10.2023
Во Франции новый замысел Запада по Украине описали тремя словами
План Запада по спонсированию Украины безумен, написал глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T03:24
2023-10-05T03:24
2023-10-05T03:24
в мире
украина
франция
вашингтон (штат)
сергей лавров
евросоюз
патриот
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883724155_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_4ac92d796a2ded8a521d353a17160267.jpg
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. План Запада по спонсированию Украины безумен, написал глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Безумие! согласно исследованию Financial Times, Украина получит 186 миллиардов евро после вступления в ЕС. Это означает, что Франция тут же выплатит 37 миллиардов. Безумие, самоубийство и уничтожение, устроенное Вашингтоном при участии Урсулы, Макрона и компании. Давайте остановим их всех!" — высказался политик.Ранее Филлипо отметил, что президента Украины Владимира Зеленского необходимо остановить, пока его действия не привели к глобальной катастрофе.Ранее газета Financial Times сообщила, что в Брюсселе моделируют потенциальное присоединение других стран к ЕС. Согласно оценкам Совета, с появлением девяти новых стран-членов бюджет блока увеличится на 21 процент, до 1,47 триллиона евро. Отмечается, что вступление девяти государств повлечет за собой несколько "далеко идущих" корректировок, которые могут включать значительное увеличение чистых взносов в бюджет от более богатых государств, таких как Германия, Франция и Нидерланды.
https://ria.ru/20231004/es-1900361389.html
украина
франция
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883724155_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_ffcdcca889bb503c210e7299e523cb4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, франция, вашингтон (штат), сергей лавров, евросоюз, патриот, нато, владимир зеленский
В мире, Украина, Франция, Вашингтон (штат), Сергей Лавров, Евросоюз, Патриот, НАТО, Владимир Зеленский
Во Франции новый замысел Запада по Украине описали тремя словами
Филиппо назвал действия Запада по Украине суицидом, убийством и безумием