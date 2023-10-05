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В Польше раскрыли план мести Запада за потерю контроля над Украиной - РИА Новости, 05.10.2023
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00:57 05.10.2023 (обновлено: 03:43 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/zapad-1900571565.html
В Польше раскрыли план мести Запада за потерю контроля над Украиной
В Польше раскрыли план мести Запада за потерю контроля над Украиной - РИА Новости, 05.10.2023
В Польше раскрыли план мести Запада за потерю контроля над Украиной
В случае потери контроля над Украиной Запад может превратить ее в выжженную землю, пишет обозреватель Myśl Polska Конрад Ренкас. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T00:57
2023-10-05T03:43
в мире
украина
киев
польша
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В случае потери контроля над Украиной Запад может превратить ее в выжженную землю, пишет обозреватель Myśl Polska Конрад Ренкас."Похоже, что, предвидя потерю контроля над Украиной, Запад постарается не оставить на ее территории даже выжженной земли…" — написал Ренкас.Он отметил, что Запад, пугая Киев Россией и голодом, пытается скрыть аферу глобального масштаба, обрекающую Украину на полное опустынивание. Автор добавил, что зерновой шантаж, которым пытаются "разжалобить" западную общественность, нужен для приумножения прибыли заинтересованных в продлении конфликта сторон.Польско-украинские отношения в последнее время ухудшились, Варшава возлагает ответственность за это на украинских политиков после их высказываний. Один из спорных вопросов — отказ Польши открыть свою границу для украинского зерна. Киев считает это решение популизмом. Варшава заявляет, что уже и так много помогает Украине и имеет право защищать свое сельское хозяйство, не выслушивая критику вместо благодарности.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231003/ukraina-1900279836.html
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в мире, украина, киев, польша
В мире, Украина, Киев, Польша
В Польше раскрыли план мести Запада за потерю контроля над Украиной

Myśl Polska: Запад не оставит на территории Украины даже выжженной земли

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат стреляет на линии фронта возле Авдеевки
Украинский солдат стреляет на линии фронта возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат стреляет на линии фронта возле Авдеевки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В случае потери контроля над Украиной Запад может превратить ее в выжженную землю, пишет обозреватель Myśl Polska Конрад Ренкас.
«
"Похоже, что, предвидя потерю контроля над Украиной, Запад постарается не оставить на ее территории даже выжженной земли…" — написал Ренкас.
Он отметил, что Запад, пугая Киев Россией и голодом, пытается скрыть аферу глобального масштаба, обрекающую Украину на полное опустынивание. Автор добавил, что зерновой шантаж, которым пытаются "разжалобить" западную общественность, нужен для приумножения прибыли заинтересованных в продлении конфликта сторон.
Польско-украинские отношения в последнее время ухудшились, Варшава возлагает ответственность за это на украинских политиков после их высказываний. Один из спорных вопросов — отказ Польши открыть свою границу для украинского зерна. Киев считает это решение популизмом. Варшава заявляет, что уже и так много помогает Украине и имеет право защищать свое сельское хозяйство, не выслушивая критику вместо благодарности.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Дуда напомнил Киеву, что Украина связана с Европой через Польшу
3 октября, 19:16
 
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