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В Польше раскрыли план мести Запада за потерю контроля над Украиной

В Польше раскрыли план мести Запада за потерю контроля над Украиной - РИА Новости, 05.10.2023

В Польше раскрыли план мести Запада за потерю контроля над Украиной

В случае потери контроля над Украиной Запад может превратить ее в выжженную землю, пишет обозреватель Myśl Polska Конрад Ренкас. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T00:57

2023-10-05T00:57

2023-10-05T03:43

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В случае потери контроля над Украиной Запад может превратить ее в выжженную землю, пишет обозреватель Myśl Polska Конрад Ренкас."Похоже, что, предвидя потерю контроля над Украиной, Запад постарается не оставить на ее территории даже выжженной земли…" — написал Ренкас.Он отметил, что Запад, пугая Киев Россией и голодом, пытается скрыть аферу глобального масштаба, обрекающую Украину на полное опустынивание. Автор добавил, что зерновой шантаж, которым пытаются "разжалобить" западную общественность, нужен для приумножения прибыли заинтересованных в продлении конфликта сторон.Польско-украинские отношения в последнее время ухудшились, Варшава возлагает ответственность за это на украинских политиков после их высказываний. Один из спорных вопросов — отказ Польши открыть свою границу для украинского зерна. Киев считает это решение популизмом. Варшава заявляет, что уже и так много помогает Украине и имеет право защищать свое сельское хозяйство, не выслушивая критику вместо благодарности.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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