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Путин заявил, что Европа создает железный занавес себе в убыток - РИА Новости, 05.10.2023
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18:30 05.10.2023 (обновлено: 21:00 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/zanaves-1900777407.html
Путин заявил, что Европа создает железный занавес себе в убыток
Путин заявил, что Европа создает железный занавес себе в убыток - РИА Новости, 05.10.2023
Путин заявил, что Европа создает железный занавес себе в убыток
Россия не собирается навязывать себя Европе, которая создает железный занавес себе в убыток, отгораживаясь от РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T18:30
2023-10-05T21:00
россия
европа
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
в мире
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СОЧИ, 5 окт – РИА Новости. Россия не собирается навязывать себя Европе, которая создает железный занавес себе в убыток, отгораживаясь от РФ, заявил президент России Владимир Путин."Во-первых, (про) окно в Европу. Вы знаете, сейчас вот коллеги говорили, мир меняется и лазить всё время в окно, туда-сюда, значит штаны себе рвать - ну не самое лучшее занятие. И зачем лезть в окно, когда есть другие двери? Это первое. Второе: Россия без всякого сомнения, цивилизационный код России так же, как и Европы, основан на христианстве. Это, безусловно, нас объединяет", - сказал Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".При этом президент добавил, что, несмотря на объединяющий фактор, Россия не собирается навязывать себя Европе, если она этого не хочет."Мы же не отказываемся, мы его (окно) не захлопываем… Это же не мы захлопываем дверь для совместного общения", - добавил Путин.Глава государства подчеркнул, что, отгораживаясь от России, Европа таким образом создаёт новый железный занавес "себе в убыток, себе в ущерб".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20231005/zapad-1900741185.html
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россия, европа, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", в мире
Россия, Европа, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", В мире
Путин заявил, что Европа создает железный занавес себе в убыток

Путин: Европа создает железный занавес себе в убыток

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
СОЧИ, 5 окт – РИА Новости. Россия не собирается навязывать себя Европе, которая создает железный занавес себе в убыток, отгораживаясь от РФ, заявил президент России Владимир Путин.
"Во-первых, (про) окно в Европу. Вы знаете, сейчас вот коллеги говорили, мир меняется и лазить всё время в окно, туда-сюда, значит штаны себе рвать - ну не самое лучшее занятие. И зачем лезть в окно, когда есть другие двери? Это первое. Второе: Россия без всякого сомнения, цивилизационный код России так же, как и Европы, основан на христианстве. Это, безусловно, нас объединяет", - сказал Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Путин объяснил, в чем проблема отношения Запада к России
Вчера, 17:00
При этом президент добавил, что, несмотря на объединяющий фактор, Россия не собирается навязывать себя Европе, если она этого не хочет.
"Мы же не отказываемся, мы его (окно) не захлопываем… Это же не мы захлопываем дверь для совместного общения", - добавил Путин.
Глава государства подчеркнул, что, отгораживаясь от России, Европа таким образом создаёт новый железный занавес "себе в убыток, себе в ущерб".
Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Путин назвал Россию излюбленной темой некоторых политиканов на Западе
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РоссияЕвропаВладимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"В мире
 
 
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