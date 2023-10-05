https://ria.ru/20231005/zanaves-1900777407.html

Путин заявил, что Европа создает железный занавес себе в убыток

Путин заявил, что Европа создает железный занавес себе в убыток - РИА Новости, 05.10.2023

Путин заявил, что Европа создает железный занавес себе в убыток

Россия не собирается навязывать себя Европе, которая создает железный занавес себе в убыток, отгораживаясь от РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T18:30

2023-10-05T18:30

2023-10-05T21:00

россия

европа

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

в мире

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СОЧИ, 5 окт – РИА Новости. Россия не собирается навязывать себя Европе, которая создает железный занавес себе в убыток, отгораживаясь от РФ, заявил президент России Владимир Путин."Во-первых, (про) окно в Европу. Вы знаете, сейчас вот коллеги говорили, мир меняется и лазить всё время в окно, туда-сюда, значит штаны себе рвать - ну не самое лучшее занятие. И зачем лезть в окно, когда есть другие двери? Это первое. Второе: Россия без всякого сомнения, цивилизационный код России так же, как и Европы, основан на христианстве. Это, безусловно, нас объединяет", - сказал Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".При этом президент добавил, что, несмотря на объединяющий фактор, Россия не собирается навязывать себя Европе, если она этого не хочет."Мы же не отказываемся, мы его (окно) не захлопываем… Это же не мы захлопываем дверь для совместного общения", - добавил Путин.Глава государства подчеркнул, что, отгораживаясь от России, Европа таким образом создаёт новый железный занавес "себе в убыток, себе в ущерб".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20231005/zapad-1900741185.html

https://ria.ru/20231005/rossiya-1900741814.html

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россия, европа, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", в мире