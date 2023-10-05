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На Украине назначили еще трех заместителей министра обороны - РИА Новости, 05.10.2023
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11:23 05.10.2023 (обновлено: 17:05 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/zamestiteli-1900622746.html
На Украине назначили еще трех заместителей министра обороны
На Украине назначили еще трех заместителей министра обороны - РИА Новости, 05.10.2023
На Украине назначили еще трех заместителей министра обороны
Кабинет министров Украины назначил еще трех заместителей министра обороны Рустема Умерова, сообщило правительство в Telegram-канале. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T11:23
2023-10-05T17:05
в мире
украина
рустем умеров
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Кабинет министров Украины назначил еще трех заместителей министра обороны Рустема Умерова, сообщило правительство в Telegram-канале. Умеров возглавил министерство обороны Украины в начале сентября. Правительство 27 сентября назначило трех его заместителей. "На своем заседании 5 октября кабинет министров Украины принял распоряжение: о назначении Гаврилюка Ивана, Гайдера Станислава, Клименкова Дмитрия заместителями министра обороны Украины", - говорится в сообщении кабмина. Как сообщал 18 сентября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, правительство уволило всех заместителей министра обороны, в том числе Анну Маляр, объяснившую коммуникационным сбоем свое не подтвердившееся заявление о якобы имевшем место взятии Андреевки в ДНР.* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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в мире, украина, рустем умеров
В мире, Украина, Рустем Умеров
На Украине назначили еще трех заместителей министра обороны

Правительство Украины назначило еще трех заместителей министра обороны Умерова

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Кабинет министров Украины назначил еще трех заместителей министра обороны Рустема Умерова, сообщило правительство в Telegram-канале.
Умеров возглавил министерство обороны Украины в начале сентября. Правительство 27 сентября назначило трех его заместителей.
"На своем заседании 5 октября кабинет министров Украины принял распоряжение: о назначении Гаврилюка Ивана, Гайдера Станислава, Клименкова Дмитрия заместителями министра обороны Украины", - говорится в сообщении кабмина.
Как сообщал 18 сентября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, правительство уволило всех заместителей министра обороны, в том числе Анну Маляр, объяснившую коммуникационным сбоем свое не подтвердившееся заявление о якобы имевшем место взятии Андреевки в ДНР.
* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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