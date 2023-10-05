https://ria.ru/20231005/zamestiteli-1900622746.html

На Украине назначили еще трех заместителей министра обороны

На Украине назначили еще трех заместителей министра обороны - РИА Новости, 05.10.2023

На Украине назначили еще трех заместителей министра обороны

Кабинет министров Украины назначил еще трех заместителей министра обороны Рустема Умерова, сообщило правительство в Telegram-канале. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T11:23

2023-10-05T11:23

2023-10-05T17:05

в мире

украина

рустем умеров

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Кабинет министров Украины назначил еще трех заместителей министра обороны Рустема Умерова, сообщило правительство в Telegram-канале. Умеров возглавил министерство обороны Украины в начале сентября. Правительство 27 сентября назначило трех его заместителей. "На своем заседании 5 октября кабинет министров Украины принял распоряжение: о назначении Гаврилюка Ивана, Гайдера Станислава, Клименкова Дмитрия заместителями министра обороны Украины", - говорится в сообщении кабмина. Как сообщал 18 сентября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, правительство уволило всех заместителей министра обороны, в том числе Анну Маляр, объяснившую коммуникационным сбоем свое не подтвердившееся заявление о якобы имевшем место взятии Андреевки в ДНР.* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ria.ru/20230907/vsu-1894764929.html

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в мире, украина, рустем умеров