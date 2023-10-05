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Россия будет искать варианты перезапуска Запорожской АЭС, заявил Лихачев - РИА Новости, 05.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:27 05.10.2023 (обновлено: 14:58 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/zaes-1900686083.html
Россия будет искать варианты перезапуска Запорожской АЭС, заявил Лихачев
Россия будет искать варианты перезапуска Запорожской АЭС, заявил Лихачев - РИА Новости, 05.10.2023
Россия будет искать варианты перезапуска Запорожской АЭС, заявил Лихачев
Россия в 2024 году в зависимости от ситуации будет искать варианты перезапуска Запорожской АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T14:27
2023-10-05T14:58
специальная военная операция на украине
россия
запорожская аэс
безопасность
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Россия в 2024 году в зависимости от ситуации будет искать варианты перезапуска Запорожской АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24"."Думаю, что в следующем году по мере развития ситуации мы будем искать варианты и возможности перевода этого объекта в разряд действующих", - сказал Лихачев.ЗАЭС была полностью остановлена 11 сентября 2022 года.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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россия, запорожская аэс, безопасность, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская АЭС, Безопасность, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Ситуация в ДНР и ЛНР
Россия будет искать варианты перезапуска Запорожской АЭС, заявил Лихачев

Лихачев: Россия в зависимости от ситуации будет искать варианты перезапуска ЗАЭС

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Россия в 2024 году в зависимости от ситуации будет искать варианты перезапуска Запорожской АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24".
"Думаю, что в следующем году по мере развития ситуации мы будем искать варианты и возможности перевода этого объекта в разряд действующих", - сказал Лихачев.
ЗАЭС была полностью остановлена 11 сентября 2022 года.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская АЭСБезопасностьАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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