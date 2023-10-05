https://ria.ru/20231005/zaes-1900686083.html

Россия будет искать варианты перезапуска Запорожской АЭС, заявил Лихачев

Россия будет искать варианты перезапуска Запорожской АЭС, заявил Лихачев - РИА Новости, 05.10.2023

Россия будет искать варианты перезапуска Запорожской АЭС, заявил Лихачев

Россия в 2024 году в зависимости от ситуации будет искать варианты перезапуска Запорожской АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T14:27

2023-10-05T14:27

2023-10-05T14:58

специальная военная операция на украине

россия

запорожская аэс

безопасность

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Россия в 2024 году в зависимости от ситуации будет искать варианты перезапуска Запорожской АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24"."Думаю, что в следующем году по мере развития ситуации мы будем искать варианты и возможности перевода этого объекта в разряд действующих", - сказал Лихачев.ЗАЭС была полностью остановлена 11 сентября 2022 года.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230926/zaes-1898671670.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, запорожская аэс, безопасность, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ситуация в днр и лнр