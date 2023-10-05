https://ria.ru/20231005/yadernyy-1900771351.html

Путин назвал два повода для применения Россией ядерного оружия

Путин назвал два повода для применения Россией ядерного оружия - РИА Новости, 05.10.2023

Путин назвал два повода для применения Россией ядерного оружия

Президент России Владимир Путин напомнил, что в военной доктрине РФ есть две причины возможного применения ядерного оружия: удар в отношении РФ и угроза... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T18:07

2023-10-05T18:07

2023-10-05T19:06

россия

безопасность

владимир путин

ядерное оружие

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин напомнил, что в военной доктрине РФ есть две причины возможного применения ядерного оружия: удар в отношении РФ и угроза существования России."Напомню, что в российской военной доктрине существует две причины возможного применения со стороны России ядерного оружия. Первое - это применение в отношении нас, то есть это в ответ, на встречном ударе, так называемый", - сказал Путин во время пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Он добавил, что вторая причина применения этого оружия - это угроза существования российского государства. "Если против России применяются даже обычные средства вооружения, но под угрозу ставится само существование России как государства", - отметил президент.Он заявил, что не видит необходимости в понижении ядерного порога в доктрине России: сегодня нет такой ситуации, чтобы что-то угрожало существованию российского государства. "Нужно ли нам это менять? А зачем? Все можно поменять, я просто не вижу необходимости в этом. Нет такой ситуации, при которой, допустим, сегодня что-то угрожало бы российской государственности и существованию российского государства", - сказал Путин на Валдайском форуме. "Думаю, никакому человеку в здравом уме и ясной памяти не придет в голову применить ядерное оружие в отношении России", - подчеркнул президент.В этом году заседание клуба "Валдай" проходит в Сочи со 2 по 5 октября. Путин традиционно встречается с участниками клуба с момента его основания, обычно глава государства выступает с обширной речью, а затем отвечает на вопросы экспертов.Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о возможных причинах применения ядерного оружия Путин о возможных причинах применения ядерного оружия 2023-10-05T18:07 true PT2M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, безопасность, владимир путин, ядерное оружие