https://ria.ru/20231005/xiaomi-1900715551.html

Xiaomi частично восстановила работу функций своей экосистемы "умный дом"

Xiaomi частично восстановила работу функций своей экосистемы "умный дом" - РИА Новости, 05.10.2023

Xiaomi частично восстановила работу функций своей экосистемы "умный дом"

Xiaomi частично восстановила работу некоторых функций экосистемы своих устройств из категории "умный дом", однако работа над устранением сбоя еще идет, сообщили РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T15:57

2023-10-05T15:57

2023-10-05T15:57

общество

технологии

xiaomi inc

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Xiaomi частично восстановила работу некоторых функций экосистемы своих устройств из категории "умный дом", однако работа над устранением сбоя еще идет, сообщили корреспонденту РИА Новости в службе поддержки компании. В среду российские пользователи начали жаловаться на сбои в работе сервисов Xiaomi, об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете Downradar. Позже официальный аккаунт Xiaomi.Russia начал отвечать на жалобы пользователей в социальной сети "ВКонтакте". В частности, у клиентов компании не работала техника из категории "умный дом", не открывалось приложение Xiaomi. "Постепенно некоторые функции (экосистемы - ред.) уже восстанавливаются, но пока что полностью не восстановились. Поэтому как раз таки необходимо ожидать", - сообщили в техподдержке. Также там отметили, что решением проблемы занимаются специалисты, однако информации по срокам пока не поступало. "Пока что необходимо ожидать и периодически пробовать включить устройство, если оно у вас подключилось, либо войти в приложение", - посоветовал специалист. Ранее в четверг в службе поддержки сообщили, что сбой на серверах был массовым, и он, скорее всего, задел все устройства в определенном регионе.

https://ria.ru/20230404/xiaomi-1862792425.html

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общество, технологии, xiaomi inc