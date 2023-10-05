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В Xiaomi сообщили об устранении сбоя, задевшего работу устройств в России - РИА Новости, 05.10.2023
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12:03 05.10.2023 (обновлено: 13:22 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/xiaomi-1900637726.html
В Xiaomi сообщили об устранении сбоя, задевшего работу устройств в России
В Xiaomi сообщили об устранении сбоя, задевшего работу устройств в России - РИА Новости, 05.10.2023
В Xiaomi сообщили об устранении сбоя, задевшего работу устройств в России
Компания Xiaomi устраняет сбой на серверах, который привел к сбою в работе многих устройств в России, когда закончат — неизвестно, рассказали корреспонденту РИА РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T12:03
2023-10-05T13:22
общество
технологии
россия
xiaomi inc
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Компания Xiaomi устраняет сбой на серверах, который привел к сбою в работе многих устройств в России, когда закончат — неизвестно, рассказали корреспонденту РИА Новости в службе техподдержки. &quot;Сейчас проходит именно работа на серверах как раз по устранению данного сбоя. Остается только ожидать&quot;, — отметил собеседник агентства.В компании добавили, что сбой был массовым, и "скорее всего, задел и правда все устройства, которые в каком-то определенном регионе".Ранее в среду пользователи в России начали жаловаться на работу сайта Xiaomi, об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете Downradar. Позже официальный аккаунт Xiaomi.Russia начал отвечать на жалобы пользователей в социальной сети "ВКонтакте". Сообщается, что компания работает над исправлением ситуации.
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общество, технологии, россия, xiaomi inc
Общество, Технологии, Россия, Xiaomi Inc
В Xiaomi сообщили об устранении сбоя, задевшего работу устройств в России

Xiaomi сообщила об устранении сбоя на серверах, задевшего работу устройств в РФ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМагазин Xiaomi
Магазин Xiaomi - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Магазин Xiaomi. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Компания Xiaomi устраняет сбой на серверах, который привел к сбою в работе многих устройств в России, когда закончат — неизвестно, рассказали корреспонденту РИА Новости в службе техподдержки.
«

"Сейчас проходит именно работа на серверах как раз по устранению данного сбоя. Остается только ожидать", — отметил собеседник агентства.

В компании добавили, что сбой был массовым, и "скорее всего, задел и правда все устройства, которые в каком-то определенном регионе".
Ранее в среду пользователи в России начали жаловаться на работу сайта Xiaomi, об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете Downradar.
Позже официальный аккаунт Xiaomi.Russia начал отвечать на жалобы пользователей в социальной сети "ВКонтакте". Сообщается, что компания работает над исправлением ситуации.
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ОбществоТехнологииРоссияXiaomi Inc
 
 
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