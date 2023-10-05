https://ria.ru/20231005/xiaomi-1900637726.html

В Xiaomi сообщили об устранении сбоя, задевшего работу устройств в России

В Xiaomi сообщили об устранении сбоя, задевшего работу устройств в России - РИА Новости, 05.10.2023

В Xiaomi сообщили об устранении сбоя, задевшего работу устройств в России

Компания Xiaomi устраняет сбой на серверах, который привел к сбою в работе многих устройств в России, когда закончат — неизвестно, рассказали корреспонденту РИА РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T12:03

2023-10-05T12:03

2023-10-05T13:22

общество

технологии

россия

xiaomi inc

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900613986_0:0:3082:1734_1920x0_80_0_0_06ac5809b46ed7a89733cb49e965bffb.jpg

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Компания Xiaomi устраняет сбой на серверах, который привел к сбою в работе многих устройств в России, когда закончат — неизвестно, рассказали корреспонденту РИА Новости в службе техподдержки. "Сейчас проходит именно работа на серверах как раз по устранению данного сбоя. Остается только ожидать", — отметил собеседник агентства.В компании добавили, что сбой был массовым, и "скорее всего, задел и правда все устройства, которые в каком-то определенном регионе".Ранее в среду пользователи в России начали жаловаться на работу сайта Xiaomi, об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете Downradar. Позже официальный аккаунт Xiaomi.Russia начал отвечать на жалобы пользователей в социальной сети "ВКонтакте". Сообщается, что компания работает над исправлением ситуации.

https://ria.ru/20230404/xiaomi-1862792425.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, россия, xiaomi inc