https://ria.ru/20231005/xiaomi-1900637726.html
В Xiaomi сообщили об устранении сбоя, задевшего работу устройств в России
В Xiaomi сообщили об устранении сбоя, задевшего работу устройств в России - РИА Новости, 05.10.2023
В Xiaomi сообщили об устранении сбоя, задевшего работу устройств в России
Компания Xiaomi устраняет сбой на серверах, который привел к сбою в работе многих устройств в России, когда закончат — неизвестно, рассказали корреспонденту РИА РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T12:03
2023-10-05T12:03
2023-10-05T13:22
общество
технологии
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xiaomi inc
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Компания Xiaomi устраняет сбой на серверах, который привел к сбою в работе многих устройств в России, когда закончат — неизвестно, рассказали корреспонденту РИА Новости в службе техподдержки. "Сейчас проходит именно работа на серверах как раз по устранению данного сбоя. Остается только ожидать", — отметил собеседник агентства.В компании добавили, что сбой был массовым, и "скорее всего, задел и правда все устройства, которые в каком-то определенном регионе".Ранее в среду пользователи в России начали жаловаться на работу сайта Xiaomi, об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете Downradar. Позже официальный аккаунт Xiaomi.Russia начал отвечать на жалобы пользователей в социальной сети "ВКонтакте". Сообщается, что компания работает над исправлением ситуации.
https://ria.ru/20230404/xiaomi-1862792425.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, технологии, россия, xiaomi inc
Общество, Технологии, Россия, Xiaomi Inc
В Xiaomi сообщили об устранении сбоя, задевшего работу устройств в России
Xiaomi сообщила об устранении сбоя на серверах, задевшего работу устройств в РФ
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Компания Xiaomi устраняет сбой на серверах, который привел к сбою в работе многих устройств в России, когда закончат — неизвестно, рассказали корреспонденту РИА Новости в службе техподдержки.
«
"Сейчас проходит именно работа на серверах как раз по устранению данного сбоя. Остается только ожидать", — отметил собеседник агентства.
В компании добавили, что сбой был массовым, и "скорее всего, задел и правда все устройства, которые в каком-то определенном регионе".
Ранее в среду пользователи в России начали жаловаться на работу сайта Xiaomi, об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете Downradar.
Позже официальный аккаунт Xiaomi.Russia начал отвечать на жалобы пользователей в социальной сети "ВКонтакте". Сообщается, что компания работает над исправлением ситуации.
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