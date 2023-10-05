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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 05.10.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

В подконтрольном ВСУ городе Херсон прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале издания "Зеркало недели". РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T06:13

2023-10-05T06:13

2023-10-05T06:16

специальная военная операция на украине

херсон

херсонская область

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происшествия

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В подконтрольном ВСУ городе Херсон прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале издания "Зеркало недели"."Херсон, местные паблики сообщают о взрывах в северной части города", — говорится в публикации.В подконтрольных Киеву частях Херсонской области ранее объявили воздушную тревогу. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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