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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 05.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:13 05.10.2023 (обновлено: 06:16 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/vzryvy-1900582086.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 05.10.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
В подконтрольном ВСУ городе Херсон прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале издания "Зеркало недели". РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T06:13
2023-10-05T06:16
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
происшествия
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В подконтрольном ВСУ городе Херсон прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале издания "Зеркало недели".&quot;Херсон, местные паблики сообщают о взрывах в северной части города&quot;, — говорится в публикации.В подконтрольных Киеву частях Херсонской области ранее объявили воздушную тревогу. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
херсон
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херсон, херсонская область , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Происшествия
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

"Зеркало недели": в подконтрольном ВСУ Херсоне произошли взрывы

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Херсон. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В подконтрольном ВСУ городе Херсон прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале издания "Зеркало недели".
«

"Херсон, местные паблики сообщают о взрывах в северной части города", — говорится в публикации.

В подконтрольных Киеву частях Херсонской области ранее объявили воздушную тревогу.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
4 октября, 16:22
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонХерсонская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияПроисшествия
 
 
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