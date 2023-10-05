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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком и Миргороде

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком и Миргороде - РИА Новости, 05.10.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком и Миргороде

В городе Кропивницкий Кировоградской области и Миргороде Полтавской области прогремели взрывы, сообщает Telegram-канал "Общественное". РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T02:26

2023-10-05T02:26

2023-10-05T02:29

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В городе Кропивницкий Кировоградской области и Миргороде Полтавской области прогремели взрывы, сообщает Telegram-канал "Общественное"."В Миргороде слышны звуки взрыва... В Кропивницком раздались звуки взрывов", — говорится в публикациях.Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в обеих областях звучит воздушная тревога.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

полтавская область

украина

кировоградская область

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в мире, полтавская область, украина, кировоградская область, вооруженные силы рф