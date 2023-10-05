https://ria.ru/20231005/vystuplenie-1900777244.html

Эксперт прокомментировал выступление Путина на заседании клуба "Валдай"

Эксперт прокомментировал выступление Путина на заседании клуба "Валдай" - РИА Новости, 05.10.2023

Эксперт прокомментировал выступление Путина на заседании клуба "Валдай"

Выступление президента России Владимира Путина на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" прозвучит убедительно для левого электората на Западе и РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T18:30

2023-10-05T18:30

2023-10-05T18:30

россия

азия

евгений минченко

владимир путин

африка

международный дискуссионный клуб "валдай"

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900757028_0:51:3114:1803_1920x0_80_0_0_220369d11fc861723fd7a9dc0b3838c1.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" прозвучит убедительно для левого электората на Западе и для стран Глобального Юга, лидеры стран Запада воспримут его как демагогию, заявил РИА Новости президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко. "Для какой-то части избирателей того же самого Трампа, например, и левых политиков, наверное, это (выступление Путина - ред.) прозвучит убедительно — скорее для такого левого электората", - сказал Минченко. Он добавил, что лидеры западных стран воспримут сказанное Путиным "как демагогию", и что проблема в том, что сегодня "очевидно позитивно" относящихся политиков на Западе очень немного. "Наверное, здесь аудиторией является не Запад, а то что сейчас называется Глобальным Югом. Собственно, все развивающиеся страны — Азия, Африка, Латинская Америка", - отметил эксперт. Политолог, международный эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов назвал риторику Путина академичной и цивилизованной. "Основная стержневая тема выступления Путина на Валдайском форуме – это именно цивилизационный аспект. На мой взгляд, главное – это формула, выведенная президентом Путиным, что цивилизация – это не территории, а люди. Исходя из этого подхода, все остальное происходит и будет происходить", - объяснил он.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20231005/rossiya-1900522048.html

https://ria.ru/20230926/rossiya-1898599222.html

россия

азия

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, азия, евгений минченко, владимир путин, африка, международный дискуссионный клуб "валдай", в мире