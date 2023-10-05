https://ria.ru/20231005/vystuplenie-1900777244.html
Эксперт прокомментировал выступление Путина на заседании клуба "Валдай"
Эксперт прокомментировал выступление Путина на заседании клуба "Валдай" - РИА Новости, 05.10.2023
Эксперт прокомментировал выступление Путина на заседании клуба "Валдай"
Выступление президента России Владимира Путина на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" прозвучит убедительно для левого электората на Западе и РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T18:30
2023-10-05T18:30
2023-10-05T18:30
россия
азия
евгений минченко
владимир путин
африка
международный дискуссионный клуб "валдай"
в мире
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" прозвучит убедительно для левого электората на Западе и для стран Глобального Юга, лидеры стран Запада воспримут его как демагогию, заявил РИА Новости президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко. "Для какой-то части избирателей того же самого Трампа, например, и левых политиков, наверное, это (выступление Путина - ред.) прозвучит убедительно — скорее для такого левого электората", - сказал Минченко. Он добавил, что лидеры западных стран воспримут сказанное Путиным "как демагогию", и что проблема в том, что сегодня "очевидно позитивно" относящихся политиков на Западе очень немного. "Наверное, здесь аудиторией является не Запад, а то что сейчас называется Глобальным Югом. Собственно, все развивающиеся страны — Азия, Африка, Латинская Америка", - отметил эксперт. Политолог, международный эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов назвал риторику Путина академичной и цивилизованной. "Основная стержневая тема выступления Путина на Валдайском форуме – это именно цивилизационный аспект. На мой взгляд, главное – это формула, выведенная президентом Путиным, что цивилизация – это не территории, а люди. Исходя из этого подхода, все остальное происходит и будет происходить", - объяснил он.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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россия, азия, евгений минченко, владимир путин, африка, международный дискуссионный клуб "валдай", в мире
Россия, Азия, Евгений Минченко, Владимир Путин, Африка, Международный дискуссионный клуб "Валдай", В мире
Эксперт прокомментировал выступление Путина на заседании клуба "Валдай"
Эксперт Минченко назвал Глобальный Юг аудиторией выступления Путина на "Валдае"
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" прозвучит убедительно для левого электората на Западе и для стран Глобального Юга, лидеры стран Запада воспримут его как демагогию, заявил РИА Новости президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко.
"Для какой-то части избирателей того же самого Трампа, например, и левых политиков, наверное, это (выступление Путина - ред.) прозвучит убедительно — скорее для такого левого электората", - сказал Минченко.
Россия могла стать Украиной
Он добавил, что лидеры западных стран воспримут сказанное Путиным "как демагогию", и что проблема в том, что сегодня "очевидно позитивно" относящихся политиков на Западе очень немного.
"Наверное, здесь аудиторией является не Запад, а то что сейчас называется Глобальным Югом. Собственно, все развивающиеся страны — Азия
, Африка
, Латинская Америка", - отметил эксперт.
Политолог, международный эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов
назвал риторику Путина академичной и цивилизованной.
"Основная стержневая тема выступления Путина на Валдайском форуме – это именно цивилизационный аспект. На мой взгляд, главное – это формула, выведенная президентом Путиным, что цивилизация – это не территории, а люди. Исходя из этого подхода, все остальное происходит и будет происходить", - объяснил он.
Все пропало: Россия погибает неубедительно