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Свыше 500 семей Подмосковья с детьми-инвалидами получают новую выплату

Свыше 500 семей Подмосковья с детьми-инвалидами получают новую выплату - РИА Новости, 05.10.2023

Свыше 500 семей Подмосковья с детьми-инвалидами получают новую выплату

Более 500 семей с детьми-инвалидами, проживающих на территории Московской области, получают новую выплату в размере 18 тысяч рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T12:31

2023-10-05T12:31

2023-10-05T12:31

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Более 500 семей с детьми-инвалидами, проживающих на территории Московской области, получают новую выплату в размере 18 тысяч рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья. "В нашем регионе уже более 500 семей получают новую выплату на детей-инвалидов в размере 18 тысяч рублей. Это решение было принято по поручению губернатора в 2023 году", - сказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. В ведомстве уточнили, что выплата доступна для получения семьям с детьми-инвалидами до 18 лет, у которых в индивидуальной программе реабилитации ребенка указана III степень ограничения по самообслуживанию. Одним из условий назначения выплаты является доход семьи менее 34,5 тысячи рублей на человека, без учета имущества. Подать заявление можно онлайн на сайте госуслуг региона.

https://ria.ru/20230602/deti-1875844996.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье)