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Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП России - РИА Новости, 05.10.2023
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14:51 05.10.2023 (обновлено: 15:30 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/vvp-1900692675.html
Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП России
Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП России - РИА Новости, 05.10.2023
Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП России
Всемирный банк прогнозирует рост ВВП России в 2023 году на 1,6 процента, говорится в докладе организации о развивающихся рынках Европы и Центральной Азии. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T14:51
2023-10-05T15:30
европа
центральная азия
россия
экономика
всемирный банк
в мире
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Всемирный банк прогнозирует рост ВВП России в 2023 году на 1,6 процента, говорится в докладе организации о развивающихся рынках Европы и Центральной Азии.По данным ВБ, в следующем году этот показатель вырастет на 1,3 процента. Оценку на 2023-й улучшили на 1,8 процента после июньского прогноза снижения на 0,2 процента, а прогноз на 2024 год улучшили на 0,1 процента.В 2025-м Всемирный банк ожидает рост внутреннего валового продукта России на 0,9 процента вместо прогнозируемых в июне 0,8. В документе указано, что в прошлом году снижение ВВП страны составило 2,1 процента.Организация прогнозирует инфляцию в России по итогам 2023-го на уровне 5,6 процента, в следующем году — замедление до 5,2 процента, а в 2025-м — на уровне четырех процентов.В сентябре Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП России в 2023 году с 1,2 до 2,8 процента. По оценке ведомства, в 2024-2025 годах этот показатель вырастет на 2,3 процента, в 2026-м — на 2,2 процента.Как прогнозирует Центробанк, российская экономика вырастет в этом году на 1,5-2,5 процента, а в 2024-м — на 0,5-1,5 процента.
https://ria.ru/20231004/ekonomika-1900416135.html
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европа, центральная азия, россия, экономика, всемирный банк, в мире, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Европа, Центральная Азия, Россия, Экономика, Всемирный банк, В мире, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП России

Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП России на 1,6 процента в 2023 году

© Фото : World Bank Photo CollectionЗдание Всемирного банка
Здание Всемирного банка - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© Фото : World Bank Photo Collection
Здание Всемирного банка. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Всемирный банк прогнозирует рост ВВП России в 2023 году на 1,6 процента, говорится в докладе организации о развивающихся рынках Европы и Центральной Азии.
По данным ВБ, в следующем году этот показатель вырастет на 1,3 процента. Оценку на 2023-й улучшили на 1,8 процента после июньского прогноза снижения на 0,2 процента, а прогноз на 2024 год улучшили на 0,1 процента.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
В ООН спрогнозировали рост российской экономики в 2023 году
4 октября, 13:11
В 2025-м Всемирный банк ожидает рост внутреннего валового продукта России на 0,9 процента вместо прогнозируемых в июне 0,8. В документе указано, что в прошлом году снижение ВВП страны составило 2,1 процента.
Организация прогнозирует инфляцию в России по итогам 2023-го на уровне 5,6 процента, в следующем году — замедление до 5,2 процента, а в 2025-м — на уровне четырех процентов.
В сентябре Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП России в 2023 году с 1,2 до 2,8 процента. По оценке ведомства, в 2024-2025 годах этот показатель вырастет на 2,3 процента, в 2026-м — на 2,2 процента.
Как прогнозирует Центробанк, российская экономика вырастет в этом году на 1,5-2,5 процента, а в 2024-м — на 0,5-1,5 процента.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Россия стала самой крупной европейской экономикой, заявил Володин
25 августа, 08:09
 
ЕвропаЦентральная АзияРоссияЭкономикаВсемирный банкВ миреМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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