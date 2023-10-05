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ВЦИОМ: треть россиян считает учителей своими наставниками

ВЦИОМ: треть россиян считает учителей своими наставниками - РИА Новости, 05.10.2023

ВЦИОМ: треть россиян считает учителей своими наставниками

Больше половины россиян сообщило, что в их жизни были люди, кого они могли бы назвать своими наставниками, которые помогли определиться в жизни, треть из них... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T20:06

2023-10-05T20:06

2023-10-05T20:06

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Больше половины россиян сообщило, что в их жизни были люди, кого они могли бы назвать своими наставниками, которые помогли определиться в жизни, треть из них назвала такими людьми своих учителей, следует из результатов исследования, который представил руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов. По его данным, порядка 90% респондентов при ответе на определенный вопрос о том, каким чувствами они вспоминают своих школьных учителей, продекларировали разные характеристики, разные чувства. Ключевыми, по словам Мамонова, стали благодарность, теплота, доброта и уважение, а негативные ответы были единичными. Согласно представленным Мамоновым данным, в сумме 126% ответов, данных россиянами, касались положительных чувств, 7% ответов были об отрицательных чувствах, 3% - с разными векторами оценки. "Это, конечно же, свидетельствует о высоком социальном статусе учителя в обществе, признании его заслуг. Все те характеристики, которые я назвал, это все характеристики высокого эмоционального градуса - и благодарность, и доброта, и уважение, и теплота. Это, наверное, отражает то реальное отношение к учителю", - сказал Мамонов на круглом столе "Образ учителя будущего в России" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Кроме того, по словам Мамонова, важно то, что при фиксировании таких характеристик можно говорить о том, что люди воспринимают учительский труд прежде всего как призвание, а не как человека рядовой профессии, предоставляющего услуги. "Сегодня учителя задают стандарт, и это очень важная характеристика, они формируют стандарты в обществе, потому что аудитория учителей - не только сами ученики, но и родители и семьи, где живут дети", - добавил Мамонов. Такие высокие положительные оценки, по мнению Мамонова, в значительной степени определяются соответствием большинства учителей тем требованиям, которые сегодня предъявляет общество. В качестве факторов, которые эти требования формируют, Мамонов назвал осознание сложности педагогического труда, современные требования в самом широком направлении и общественный запрос на заботу о детях. Также респондентов попросили назвать главные качества, которыми должен обладать хороший школьный учитель. Ответы респондентов были представлены из двух групп - профессиональные качества и личные качества. "Несмотря на то, что наиболее популярны личные качества, прежде всего любовь к детям, доброжелательность, уважение детей, в сумме таких качеств было названо 95%, но самые востребованные - это профессиональные качества (135%)", - сообщил Мамонов. Треть опрошенных сообщила, что школьный учитель должен быть добрым, 20% - должен любить и заботиться о детях, 13% - быть порядочным и справедливым, 11% - внимательным к детям, 9% - любить свою работу, 5% - воспитанным, вежливым и интеллигентным, 3% - смелым, уверенным в себе, независимым, по 2% респондентов отметили, что учитель в школе должен быть хорошим человеком и иметь чувство юмора. Из профессиональных качеств 17% респондентов указали на терпеливость и стрессоустойчивость школьного учителя, 16% - образованность и компетентность, 13% сообщили, что учитель - это призвание, 11% - считают, что учитель должен быть грамотным и умным, столько же выразили мнение, что учитель должен уметь доступно объяснять, 8% - понимать детей и быть хорошим психологом, по 7% отвечающих отметили, что учитель должен быть добросовестным и ответственным, хорошо знать своей предмет и быть заинтересованным в результате работы, 6% - указали на навык находить общий язык с учениками и родителями. Большинство россиян (75%) сообщило, что в их жизни были люди, которых они могли бы назвать своими наставниками, которые помогли определиться в жизни, повлияли на них как на личность и профессионала. На просьбу назвать такого человека, каждый третий выбрал вариант про учителя, преподавателя, мастера или воспитателя (33%), 31% - назвали родителей, 19% - близких родственников, родных, 16% - коллег по работе, 14% - руководителя или начальника, 9% - друзей, 4% - тренера, 3% - командиров или сослуживцев, 3% - жену или мужа, 3% - знакомых, одноклассников, другие варианты привели 9% опрошенных. Чуть больше трети опрошенных (35%) положительно охарактеризовали положение дел в образовательном учреждении, где учится их ребенок или внук-школьник, и сообщили, что все или большинство имеющихся проблем решаются, 9% сообщили, что проблемы или большинство из них не решаются.Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, образование, образование - общество, сн_образование, социальный навигатор