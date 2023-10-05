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Путин выразил надежду на скорую встречу с премьером Киргизии

Путин выразил надежду на скорую встречу с премьером Киргизии - РИА Новости, 05.10.2023

Путин выразил надежду на скорую встречу с премьером Киргизии

Президент России Владимир Путин, говоря о важности обсуждения вопросов экологии, сообщил, что надеется на скорую встречу с премьер-министром Киргизии Акылбеком... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T20:55

2023-10-05T20:55

2023-10-05T20:55

киргизия

владимир путин

акылбек жапаров

политика

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о важности обсуждения вопросов экологии, сообщил, что надеется на скорую встречу с премьер-министром Киргизии Акылбеком Жапаровым. "Мы не должны забывать об экологии. Это всё находится в поле нашего зрения, в том числе и с нашими киргизскими друзьями. Мы знаем об этом. Мы работаем над этим. С премьер-министром действующим постоянно это обсуждаем. Надеюсь, мы с ним увидимся на саммите СНГ в ближайшее время и тоже будем об этом говорить. Так что всё находится в повестке дня. Мы понимаем, что это важно для наших стран", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.

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киргизия, владимир путин, акылбек жапаров, политика