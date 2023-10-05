Рейтинг@Mail.ru
Путин выразил надежду на скорую встречу с премьером Киргизии - РИА Новости, 05.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:55 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/vstrecha-1900810062.html
Путин выразил надежду на скорую встречу с премьером Киргизии
Путин выразил надежду на скорую встречу с премьером Киргизии - РИА Новости, 05.10.2023
Путин выразил надежду на скорую встречу с премьером Киргизии
Президент России Владимир Путин, говоря о важности обсуждения вопросов экологии, сообщил, что надеется на скорую встречу с премьер-министром Киргизии Акылбеком... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T20:55
2023-10-05T20:55
киргизия
владимир путин
акылбек жапаров
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1795978594_0:108:2762:1662_1920x0_80_0_0_136eaf5045304423873f88509b3d4aef.jpg
СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о важности обсуждения вопросов экологии, сообщил, что надеется на скорую встречу с премьер-министром Киргизии Акылбеком Жапаровым. "Мы не должны забывать об экологии. Это всё находится в поле нашего зрения, в том числе и с нашими киргизскими друзьями. Мы знаем об этом. Мы работаем над этим. С премьер-министром действующим постоянно это обсуждаем. Надеюсь, мы с ним увидимся на саммите СНГ в ближайшее время и тоже будем об этом говорить. Так что всё находится в повестке дня. Мы понимаем, что это важно для наших стран", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.
https://ria.ru/20230508/otnosheniya-1869891305.html
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1795978594_290:0:2745:1841_1920x0_80_0_0_5c399a94db3aabfbe6b1648a922f5a9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киргизия, владимир путин, акылбек жапаров, политика
Киргизия, Владимир Путин, Акылбек Жапаров, Политика
Путин выразил надежду на скорую встречу с премьером Киргизии

Путин выразил надежду на скорую встречу с премьером Киргизии Жапаровым

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров
Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о важности обсуждения вопросов экологии, сообщил, что надеется на скорую встречу с премьер-министром Киргизии Акылбеком Жапаровым.
"Мы не должны забывать об экологии. Это всё находится в поле нашего зрения, в том числе и с нашими киргизскими друзьями. Мы знаем об этом. Мы работаем над этим. С премьер-министром действующим постоянно это обсуждаем. Надеюсь, мы с ним увидимся на саммите СНГ в ближайшее время и тоже будем об этом говорить. Так что всё находится в повестке дня. Мы понимаем, что это важно для наших стран", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.
С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров во время встречи на полях саммита ШОС в Самарканде - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
Межгосударственные отношения России и Киргизии
8 мая, 00:36
 
КиргизияВладимир ПутинАкылбек ЖапаровПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала