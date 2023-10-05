https://ria.ru/20231005/vstrecha-1900705549.html

Вучич встретился с Зеленским на полях саммита в Испании

Вучич встретился с Зеленским на полях саммита в Испании - РИА Новости, 05.10.2023

Вучич встретился с Зеленским на полях саммита в Испании

Президент Сербии Александр Вучич встретился с Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политсообщества (ЕПС) в Испании, передает агентство Танюг. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T15:26

2023-10-05T15:26

2023-10-05T19:40

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БЕЛГРАД, 5 окт — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич встретился с Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политсообщества (ЕПС) в Испании, передает агентство Танюг. Президент Сербии перед началом заседания ЕПС в четверг кратко сказал, что "ожидает тяжелого и напряженного дня, но надеется на некий прогресс", а также рассчитывает на двусторонние встречи с рядом европейских лидеров. "Вучич встретился сегодня с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он с ним встретился перед началом саммита ЕПС в испанском городе Гранада", — кратко сообщило агентство. В своих соцсетях в четверг президент Сербии разместил фотографии кратких встреч с премьерами Великобритании, Испании, Нидерландов, Люксембурга, Норвегии и более обстоятельного "дружеского" разговора с главами правительств Северной Македонии и Венгрии. Сообщение о встрече с Зеленским к 15:00 мск еще не было опубликовано. Администрация Вучича сообщила ранее, что он выступит в Испании на круглом столе, посвященном энергетике, защите окружающей среды и борьбе с изменениями климата. На полях саммита ЕПС в Гранаде ожидались его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Великобритании Риши Сунаком, главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

https://ria.ru/20230921/serbiya-1897886206.html

https://ria.ru/20230607/serbiya-1876585042.html

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в мире, испания, сербия, великобритания, владимир зеленский, александр вучич, евросоюз