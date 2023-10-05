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Вучич встретился с Зеленским на полях саммита в Испании - РИА Новости, 05.10.2023
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15:26 05.10.2023 (обновлено: 19:40 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/vstrecha-1900705549.html
Вучич встретился с Зеленским на полях саммита в Испании
Вучич встретился с Зеленским на полях саммита в Испании - РИА Новости, 05.10.2023
Вучич встретился с Зеленским на полях саммита в Испании
Президент Сербии Александр Вучич встретился с Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политсообщества (ЕПС) в Испании, передает агентство Танюг. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T15:26
2023-10-05T19:40
в мире
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сербия
великобритания
владимир зеленский
александр вучич
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БЕЛГРАД, 5 окт — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич встретился с Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политсообщества (ЕПС) в Испании, передает агентство Танюг. Президент Сербии перед началом заседания ЕПС в четверг кратко сказал, что "ожидает тяжелого и напряженного дня, но надеется на некий прогресс", а также рассчитывает на двусторонние встречи с рядом европейских лидеров. "Вучич встретился сегодня с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он с ним встретился перед началом саммита ЕПС в испанском городе Гранада", — кратко сообщило агентство. В своих соцсетях в четверг президент Сербии разместил фотографии кратких встреч с премьерами Великобритании, Испании, Нидерландов, Люксембурга, Норвегии и более обстоятельного "дружеского" разговора с главами правительств Северной Македонии и Венгрии. Сообщение о встрече с Зеленским к 15:00 мск еще не было опубликовано. Администрация Вучича сообщила ранее, что он выступит в Испании на круглом столе, посвященном энергетике, защите окружающей среды и борьбе с изменениями климата. На полях саммита ЕПС в Гранаде ожидались его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Великобритании Риши Сунаком, главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.
https://ria.ru/20230921/serbiya-1897886206.html
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в мире, испания, сербия, великобритания, владимир зеленский, александр вучич, евросоюз
В мире, Испания, Сербия, Великобритания, Владимир Зеленский, Александр Вучич, Евросоюз
Вучич встретился с Зеленским на полях саммита в Испании

Танюг: Вучич встретился с Зеленским на полях саммита ЕПС в испанской Гранаде

© AFP 2023 / LUDOVIC MARINПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Сербии Александр Вучич и президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского политсообщества в Гранаде. 5 сентября 2023
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Сербии Александр Вучич и президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского политсообщества в Гранаде. 5 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Сербии Александр Вучич и президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского политсообщества в Гранаде. 5 сентября 2023
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БЕЛГРАД, 5 окт — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич встретился с Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политсообщества (ЕПС) в Испании, передает агентство Танюг.
Президент Сербии перед началом заседания ЕПС в четверг кратко сказал, что "ожидает тяжелого и напряженного дня, но надеется на некий прогресс", а также рассчитывает на двусторонние встречи с рядом европейских лидеров.
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"Вучич встретился сегодня с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он с ним встретился перед началом саммита ЕПС в испанском городе Гранада", — кратко сообщило агентство.
В своих соцсетях в четверг президент Сербии разместил фотографии кратких встреч с премьерами Великобритании, Испании, Нидерландов, Люксембурга, Норвегии и более обстоятельного "дружеского" разговора с главами правительств Северной Македонии и Венгрии. Сообщение о встрече с Зеленским к 15:00 мск еще не было опубликовано.
Администрация Вучича сообщила ранее, что он выступит в Испании на круглом столе, посвященном энергетике, защите окружающей среды и борьбе с изменениями климата. На полях саммита ЕПС в Гранаде ожидались его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Великобритании Риши Сунаком, главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.
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