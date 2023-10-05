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В Турции прорабатывается международная встреча по Украине, сообщил источник - РИА Новости, 05.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:28 05.10.2023 (обновлено: 08:36 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/vstrecha-1900586999.html
В Турции прорабатывается международная встреча по Украине, сообщил источник
В Турции прорабатывается международная встреча по Украине, сообщил источник - РИА Новости, 05.10.2023
В Турции прорабатывается международная встреча по Украине, сообщил источник
Международная встреча по Украине в Турции прорабатывается, конкретики по участникам и дате пока нет, сообщил РИА Новости информированный дипломатический... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T08:28
2023-10-05T08:36
турция
украина
специальная военная операция на украине
в мире
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АНКАРА, 5 окт - РИА Новости. Международная встреча по Украине в Турции прорабатывается, конкретики по участникам и дате пока нет, сообщил РИА Новости информированный дипломатический источник в Анкаре.Турция готовится провести в октябре международную встречу, на которой участники обсудят пути урегулирования конфликта на Украине и реализации "формулы мира" Владимира Зеленского, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники."Да, такая встреча прорабатывается. Но конкретики по дате и участникам пока нет. Это пока всё, что я могу сказать",- сказал собеседник агентства.В конце июня состоялись переговоры в Копенгагене по Украине, в которых участвовали страны G7, некоторые страны БРИКС и сама Украина, где обсуждались пути выполнения так называемой "формулы мира" Зеленского. В Москве ее считают полностью оторванной от реальности. После встречу в таком формате провела Саудовская Аравия в Джидде.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что эта формула "абсолютно нереализуема", об этом все знают, но на Западе продолжают твердить, что никакой другой основы для мира не существует.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230930/poteri-1899577585.html
https://ria.ru/20230928/konflikt-1899205249.html
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турция, украина, в мире
Турция, Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире
В Турции прорабатывается международная встреча по Украине, сообщил источник

В Турции прорабатывают международную встречу по Украине, но конкретики пока нет

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкНабережная в Стамбуле
Набережная в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Набережная в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 5 окт - РИА Новости. Международная встреча по Украине в Турции прорабатывается, конкретики по участникам и дате пока нет, сообщил РИА Новости информированный дипломатический источник в Анкаре.
Турция готовится провести в октябре международную встречу, на которой участники обсудят пути урегулирования конфликта на Украине и реализации "формулы мира" Владимира Зеленского, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
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"Да, такая встреча прорабатывается. Но конкретики по дате и участникам пока нет. Это пока всё, что я могу сказать",- сказал собеседник агентства.
В конце июня состоялись переговоры в Копенгагене по Украине, в которых участвовали страны G7, некоторые страны БРИКС и сама Украина, где обсуждались пути выполнения так называемой "формулы мира" Зеленского. В Москве ее считают полностью оторванной от реальности. После встречу в таком формате провела Саудовская Аравия в Джидде.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что эта формула "абсолютно нереализуема", об этом все знают, но на Западе продолжают твердить, что никакой другой основы для мира не существует.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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Специальная военная операция на УкраинеТурцияУкраинаВ мире
 
 
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