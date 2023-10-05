https://ria.ru/20231005/vstrecha-1900586999.html

В Турции прорабатывается международная встреча по Украине, сообщил источник

В Турции прорабатывается международная встреча по Украине, сообщил источник - РИА Новости, 05.10.2023

В Турции прорабатывается международная встреча по Украине, сообщил источник

Международная встреча по Украине в Турции прорабатывается, конкретики по участникам и дате пока нет, сообщил РИА Новости информированный дипломатический... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T08:28

2023-10-05T08:28

2023-10-05T08:36

турция

украина

специальная военная операция на украине

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871659079_0:200:3074:1929_1920x0_80_0_0_a376b35e827b28db847e16e9997e414d.jpg

АНКАРА, 5 окт - РИА Новости. Международная встреча по Украине в Турции прорабатывается, конкретики по участникам и дате пока нет, сообщил РИА Новости информированный дипломатический источник в Анкаре.Турция готовится провести в октябре международную встречу, на которой участники обсудят пути урегулирования конфликта на Украине и реализации "формулы мира" Владимира Зеленского, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники."Да, такая встреча прорабатывается. Но конкретики по дате и участникам пока нет. Это пока всё, что я могу сказать",- сказал собеседник агентства.В конце июня состоялись переговоры в Копенгагене по Украине, в которых участвовали страны G7, некоторые страны БРИКС и сама Украина, где обсуждались пути выполнения так называемой "формулы мира" Зеленского. В Москве ее считают полностью оторванной от реальности. После встречу в таком формате провела Саудовская Аравия в Джидде.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что эта формула "абсолютно нереализуема", об этом все знают, но на Западе продолжают твердить, что никакой другой основы для мира не существует.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230930/poteri-1899577585.html

https://ria.ru/20230928/konflikt-1899205249.html

турция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, украина, в мире