https://ria.ru/20231005/voennye-1900729614.html

Аксенов заявил, что в России растет уважение к человеку в военной форме

Аксенов заявил, что в России растет уважение к человеку в военной форме - РИА Новости, 05.10.2023

Аксенов заявил, что в России растет уважение к человеку в военной форме

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в России растет уважение к человеку в военной форме. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T16:32

2023-10-05T16:32

2023-10-05T16:32

безопасность

россия

сергей аксенов (политик)

республика крым

вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в России растет уважение к человеку в военной форме. "Все, кто сегодня защищают Родину, достойны глубокого уважения, и к ним так и относятся. В целом растет уважение к человеку в форме, потому что понимают, что основное – это, конечно, безопасность и в стране, и в мире в целом", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". Глава Крыма также отметил высокий боевой дух российских военных на передовой в зоне специальной военной операции. "Основная задача сегодня - это поддержка семей военнослужащих, в первую очередь тех рябят, которые выполняют воинский долг", - сказал Аксенов.

https://ria.ru/20231005/dobrovoltsy-1900607097.html

россия

республика крым

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, сергей аксенов (политик), республика крым, вооруженные силы рф