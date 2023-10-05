Рейтинг@Mail.ru
Аксенов заявил, что в России растет уважение к человеку в военной форме - РИА Новости, 05.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:32 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/voennye-1900729614.html
Аксенов заявил, что в России растет уважение к человеку в военной форме
Аксенов заявил, что в России растет уважение к человеку в военной форме - РИА Новости, 05.10.2023
Аксенов заявил, что в России растет уважение к человеку в военной форме
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в России растет уважение к человеку в военной форме. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T16:32
2023-10-05T16:32
безопасность
россия
сергей аксенов (политик)
республика крым
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898655706_0:0:3168:1782_1920x0_80_0_0_ae45b2845ba660063d799c6fea0c67e1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в России растет уважение к человеку в военной форме. "Все, кто сегодня защищают Родину, достойны глубокого уважения, и к ним так и относятся. В целом растет уважение к человеку в форме, потому что понимают, что основное – это, конечно, безопасность и в стране, и в мире в целом", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". Глава Крыма также отметил высокий боевой дух российских военных на передовой в зоне специальной военной операции. "Основная задача сегодня - это поддержка семей военнослужащих, в первую очередь тех рябят, которые выполняют воинский долг", - сказал Аксенов.
https://ria.ru/20231005/dobrovoltsy-1900607097.html
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898655706_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_a037812ec0d5bbaf8c057c9359e2e29f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, сергей аксенов (политик), республика крым, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Вооруженные силы РФ
Аксенов заявил, что в России растет уважение к человеку в военной форме

Аксенов: к людям в военной форме справедливо относятся с глубоким уважением

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в России растет уважение к человеку в военной форме.
"Все, кто сегодня защищают Родину, достойны глубокого уважения, и к ним так и относятся. В целом растет уважение к человеку в форме, потому что понимают, что основное – это, конечно, безопасность и в стране, и в мире в целом", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".
Глава Крыма также отметил высокий боевой дух российских военных на передовой в зоне специальной военной операции.
"Основная задача сегодня - это поддержка семей военнослужащих, в первую очередь тех рябят, которые выполняют воинский долг", - сказал Аксенов.
Шойгу о резервных полках, боевой подготовке добровольцев и контрактников - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Шойгу назвал количество добровольцев, набранных в российскую армию
Вчера, 10:34
 
БезопасностьРоссияСергей Аксенов (политик)Республика КрымВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала