https://ria.ru/20231005/voennye-1900729614.html
Аксенов заявил, что в России растет уважение к человеку в военной форме
Аксенов заявил, что в России растет уважение к человеку в военной форме - РИА Новости, 05.10.2023
Аксенов заявил, что в России растет уважение к человеку в военной форме
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в России растет уважение к человеку в военной форме. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T16:32
2023-10-05T16:32
2023-10-05T16:32
безопасность
россия
сергей аксенов (политик)
республика крым
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в России растет уважение к человеку в военной форме. "Все, кто сегодня защищают Родину, достойны глубокого уважения, и к ним так и относятся. В целом растет уважение к человеку в форме, потому что понимают, что основное – это, конечно, безопасность и в стране, и в мире в целом", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". Глава Крыма также отметил высокий боевой дух российских военных на передовой в зоне специальной военной операции. "Основная задача сегодня - это поддержка семей военнослужащих, в первую очередь тех рябят, которые выполняют воинский долг", - сказал Аксенов.
https://ria.ru/20231005/dobrovoltsy-1900607097.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей аксенов (политик), республика крым, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Вооруженные силы РФ
Аксенов заявил, что в России растет уважение к человеку в военной форме
Аксенов: к людям в военной форме справедливо относятся с глубоким уважением
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в России растет уважение к человеку в военной форме.
"Все, кто сегодня защищают Родину, достойны глубокого уважения, и к ним так и относятся. В целом растет уважение к человеку в форме, потому что понимают, что основное – это, конечно, безопасность и в стране, и в мире в целом", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".
Глава Крыма также отметил высокий боевой дух российских военных на передовой в зоне специальной военной операции.
"Основная задача сегодня - это поддержка семей военнослужащих, в первую очередь тех рябят, которые выполняют воинский долг", - сказал Аксенов.
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