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Путин поприветствовал предстоящий визит премьера Ирака в Россию - РИА Новости, 05.10.2023
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19:02 05.10.2023 (обновлено: 19:15 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/vizit-1900786133.html
Путин поприветствовал предстоящий визит премьера Ирака в Россию
Путин поприветствовал предстоящий визит премьера Ирака в Россию - РИА Новости, 05.10.2023
Путин поприветствовал предстоящий визит премьера Ирака в Россию
Президент Владимир Путин заявил, что в Москве приветствуют визит в Россию премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани, и отметил, что обсудит с ним безопасность... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T19:02
2023-10-05T19:15
ирак
россия
в мире
москва
владимир путин
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил, что в Москве приветствуют визит в Россию премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани, и отметил, что обсудит с ним безопасность в регионе и внутри самого Ирака."Мы приветствуем визит премьер-министра Ирака в Россию", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Он подчеркнул, что много вопросов вызывают взаимный интерес, отметив, что обсудит с ас-Судани безопасность в регионе и внутри страны."Уверен, что этот визит будет очень продуктивным и является своевременным", - подчеркнул российский президент.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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ирак, россия, в мире, москва, владимир путин
Ирак, Россия, В мире, Москва, Владимир Путин
Путин поприветствовал предстоящий визит премьера Ирака в Россию

Путин поприветствовал предстоящий визит премьера Ирака ас-Судани в Россию

© AP Photo / Jerome DelayПремьер-министр Ирака Мухаммед Шиа Ас-Судани
Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа Ас-Судани - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© AP Photo / Jerome Delay
Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа Ас-Судани. Архивное фото
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил, что в Москве приветствуют визит в Россию премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани, и отметил, что обсудит с ним безопасность в регионе и внутри самого Ирака.
"Мы приветствуем визит премьер-министра Ирака в Россию", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он подчеркнул, что много вопросов вызывают взаимный интерес, отметив, что обсудит с ас-Судани безопасность в регионе и внутри страны.
"Уверен, что этот визит будет очень продуктивным и является своевременным", - подчеркнул российский президент.
Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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