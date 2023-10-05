https://ria.ru/20231005/valday-1900750200.html

"Протрите глаза! Старая эпоха ушла": Путин выступил на Валдайском форуме

"Протрите глаза! Старая эпоха ушла": Путин выступил на Валдайском форуме - РИА Новости, 05.10.2023

"Протрите глаза! Старая эпоха ушла": Путин выступил на Валдайском форуме

Владимир Путин выступил на пленарной сессии XX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Тема встречи — "Справедливая многополярность: как... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T20:01

2023-10-05T20:01

2023-10-05T22:37

международный дискуссионный клуб "валдай"

владимир путин

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Владимир Путин выступил на пленарной сессии XX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Тема встречи — "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех". Ключевые заявления президента России — в материале РИА Новости.Вы кто такие вообще? Протрите глаза!"Наши западные коллеги, особенно из США, не просто устанавливают произвольно такие правила, но и поучают при этом, кто и как должен их исполнять, кто и как должен вообще себя вести. Делается и говорится это все, как правило, в откровенно хамской форме. Это все то же самое проявление колониального мышления. Все время мы слышим: "вы должны", "вы обязаны", "мы вас серьезно предупреждаем". Вы кто такие вообще? Какое вы имеете право кого-то предупреждать? Просто удивительно"."Пора все-таки избавиться от этого мышления эпохи колониального владычества. Хочется так и сказать: протрите глаза! Эта эпоха давно закончилась и никогда больше не вернется".Об испытаниях ракеты с ядерной установкой"Закончили работу над современными видами стратегического оружия, о которых я говорил и которые я анонсировал еще несколько лет назад. Провели успешные испытания "Буревестника" — крылатой ракеты глобальной дальности с ядерной установкой. <...> Мы фактически закончили работу над "Сарматом" — над сверхтяжелой ракетой. Вопрос в том, чтобы бюрократически закончить некоторые процедуры, перейти к их массовому производству и постановке на боевое дежурство. И мы сделаем это в ближайшее время".О ядерной угрозе"На сегодняшний день ответ (России на ядерный удар по ее территории) является абсолютно неприемлемым для любого потенциального агрессора. Потому что с момента обнаружения старта ракет, откуда бы это ни исходило — из любой точки Мирового океана либо с какой бы то ни было территории — в ответно-встречном ударе в воздухе появляется такое количество, столько сотен наших ракет, что шансов на выживание ни у одного противника не останется".Путин отметил, что не видит необходимости в понижении ядерного порога в военной доктрине России."Нужно ли нам это менять? А зачем? Все можно поменять, я просто не вижу необходимости в этом. Нет такой ситуации, при которой, допустим, сегодня что-то угрожало бы российской государственности и существованию российского государства. <...> Думаю, никакому человеку в здравом уме и ясной памяти не придет в голову применить ядерное оружие в отношении России".О нацистах на Украине"Вот мы сейчас только обсуждали ситуацию, которая сложилась в канадском парламенте, когда президент Украины стоял и аплодировал нацисту, убивавшему евреев, русских и поляков. Это разве не признак того, что на Украине сложилась система, которую мы вправе называть пронацистской? Лидер государства стоит и аплодирует нацисту"."Если спикер канадского парламента говорит о том, что во время Второй мировой войны этот канадско-украинский или украино-канадский нацист сражался против русских, он не может не понимать, что он сражался на стороне Гитлера. <...> Допустим, он этого не знает. <...> Но если он не знает, что во время войны против России сражался Гитлер и его приспешники, то он идиот. Он, значит, просто в школе не учился, не имеет элементарных знаний. А если он знает, что этот человек сражался на стороне Гитлера, и называет его героем Украины и героем Канады, то он негодяй. Или так, или так".Запад потерял чувство реальности"Западное влияние в мире — это огромная военно-финансовая пирамида. Ей все время нужно новое топливо для поддержания себя самой: природные, технологические, человеческие ресурсы, принадлежащие другим. Поэтому Запад просто не может остановиться и не собирался этого делать"."Наши аргументы, увещевания, призывы к разуму, предложения просто игнорировались. <...> К сожалению, приходится констатировать, что наши контрагенты на Западе чувство реальности потеряли, все возможные грани перешли. Зря".Подмена права неким порядком — дурь и чушь"Международное право пытаются подменить порядком — каким порядком? Основанным на неких правилах — каких правилах? Что это за правила? Кем они изобретены? Совершенно непонятно. Ну это просто дурь какая-то, чушь. Еще пытаются внедрять в сознание миллионов людей".Шесть принципов России Запад пытается загонять в цивилизацию дубинкой"В нашем понимании цивилизация — многогранное явление, его, безусловно, трактуют по-разному. Была и откровенно колониальная интерпретация. Есть некий цивилизованный мир, который служит образцом для остальных, все должны следовать этим стандартам, этим образцам. А кто не согласен, тех загонят в цивилизацию дубинкой просвещенного господина"."Основные качества государства-цивилизации — многообразие и самодостаточность. Два основных компонента. Современному миру чужда любая унификация. Каждое государство хочет самостоятельно выработать свой путь развития. В основе его культура и традиции, укрепленные в географии, историческом опыте, как в давнем, так и в современном и в ценностях народа".Где остановимся в ходе спецоперации?"Теперь по поводу, где нам остановиться. Вы знаете, дело не в территориях, дело в гарантии безопасности народов России и Российского государства. А это более сложный вопрос, чем какая-то территория. В безопасности людей, которые считают Россию своей Родиной, а мы их считаем своими людьми. Ну это такой сложный вопрос, требующий разговора".Украинский кризис — не территориальный конфликт"Россия — самая большая, самая крупная по территории страна в мире. Нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоевывания каких-то дополнительных территорий. Нам еще осваивать и осваивать и Сибирь, и Восточную Сибирь, и Дальний Восток. Это не территориальный конфликт. <...> Вопрос намного шире. <...> Речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство"."Я не знаю, какую цивилизацию защищают те, кто по ту линию фронта находятся, но мы защищаем свои традиции и свою культуру, и своих людей"."Дело не в территориях, а в гарантиях безопасности для нашей страны и наших людей".Запад должен перестать смотреть на других как на дикарей"Мы десятилетиями говорим о неделимости безопасности, о том, что невозможно обеспечить безопасность одних за счет безопасности других. Действительно, гармония в этой сфере достижима, надо просто отбросить гордыню, спесь и перестать смотреть на других как на партнеров второго сорта или как на изгоев и дикарей".О ситуации в Карабахе"В Праге они (Армения. — Прим. ред.) признали, что Карабах принадлежит Азербайджану, а потом в начале 2023 года вторично повторили тоже самое на аналогичной встрече в Брюсселе, но, вы знаете, так между нами, хотя между нами, наверное, не подходит, но тем не менее. Нам, кстати, об этом никто не сказал. Я лично об этом узнал из прессы".О статусе миротворцев"На одной из встреч ко мне президент Алиев подошел и говорит: "Ну, вот видите, все признали, что Карабах наш, ваши миротворцы там находятся на нашей территории". Понимаете, даже статус наших миротворцев претерпел сразу качественные изменения после статуса Карабаха как части Азербайджана. Он говорит: "Ваши военные находятся на нашей территории, давайте теперь договариваться об их статусе на двусторонней основе". Ну, а премьер Пашинян подтвердил: "Да, вам нужно теперь договариваться на двусторонней основе".О крушении самолета Пригожина"Наверняка висит в воздухе вопрос, а что случилось с руководством компании и так далее. Ну, мы знаем об авиакатастрофе, мне руководитель Следственного комитета докладывал буквально на днях, в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было".К сожалению, на наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась. Хотя мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружила не только десять миллиардов наличными, но и пять килограммов кокаина. Но, повторяю еще раз, на мой взгляд надо было бы провести такую экспертизу, но она не была проведена".

https://ria.ru/20231005/politika-1900766873.html

https://ria.ru/20231005/putin-1900586407.html

https://ria.ru/20231005/nato-1900771495.html

https://ria.ru/20231005/sanktsii-1900755950.html

https://ria.ru/20231005/elity-1900748055.html

https://ria.ru/20231005/karabakh-1900763013.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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международный дискуссионный клуб "валдай", владимир путин