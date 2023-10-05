https://ria.ru/20231005/valday-1900737250.html

Путин назвал "Валдай" востребованной интеллектуальной площадкой

Путин назвал "Валдай" востребованной интеллектуальной площадкой - РИА Новости, 05.10.2023

Путин назвал "Валдай" востребованной интеллектуальной площадкой

Международный дискуссионный клуб "Валдай" — востребованная интеллектуальная площадка, которая отражает самые важные мировые события, заявил президент России... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T16:50

2023-10-05T16:50

2023-10-05T17:07

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

валдай (клуб)

в мире

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Международный дискуссионный клуб "Валдай" — востребованная интеллектуальная площадка, которая отражает самые важные мировые события, заявил президент России Владимир Путин."Наш, или можно сказать, ваш форум, который по традиции собрал политиков и ученых, экспертов и общественных деятелей из многих стран мира вновь подтверждает высокий статус востребованной интеллектуальной площадки. Валдайские дискуссии – это всегда отражение самых важных процессов мировой политики XXI века во всей их полноте и сложности", - сказал глава государства в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".В этом году заседание клуба "Валдай" проходит в Сочи со 2 по 5 октября. Путин традиционно встречается с участниками клуба с момента его основания, обычно глава государства выступает с обширной речью, а затем отвечает на вопросы экспертов.Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230926/rossiya-1898599222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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