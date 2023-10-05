https://ria.ru/20231005/valday-1900630217.html

Выступление Путина на Валдайском форуме будет содержательным, заявил Песков

Выступление Путина на Валдайском форуме будет содержательным, заявил Песков - РИА Новости, 05.10.2023

Выступление Путина на Валдайском форуме будет содержательным, заявил Песков

Выступление президента России Владимира Путина на Валдайском форуме будет весьма содержательным и очень важным, особенно в условиях международной... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T11:47

2023-10-05T11:47

2023-10-05T12:27

международный дискуссионный клуб "валдай"

владимир путин

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина на Валдайском форуме будет весьма содержательным и очень важным, особенно в условиях международной турбулентности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Ну разумеется, такого рода выступления на, во-первых, пленарной сессии юбилейного ежегодного заседания Валдая — это все-таки 20-е заседание — само по себе примечательное. Ну и потом те международные условия, международная турбулентность, транзитный переход — все это, конечно, позволяет ожидать весьма и весьма содержательное и очень важное выступление от президента", — сказал он.В этом году заседание клуба "Валдай" проходит в Сочи со 2 по 5 октября. Путин традиционно встречается с его участниками и выступает с обширной речью, а затем отвечает на вопросы экспертов. Как ранее сообщил Песков, выступление главы государства состоится в середине дня.Международный дискуссионный клуб "Валдай" — объединение зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Организация учреждена в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.

https://ria.ru/20221130/kultura-1835228917.html

https://ria.ru/20231003/valday-1900101397.html

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

международный дискуссионный клуб "валдай", владимир путин, дмитрий песков, политика