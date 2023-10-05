Рейтинг@Mail.ru
Выступление Путина на Валдайском форуме будет содержательным, заявил Песков - РИА Новости, 05.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:47 05.10.2023 (обновлено: 12:27 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/valday-1900630217.html
Выступление Путина на Валдайском форуме будет содержательным, заявил Песков
Выступление Путина на Валдайском форуме будет содержательным, заявил Песков - РИА Новости, 05.10.2023
Выступление Путина на Валдайском форуме будет содержательным, заявил Песков
Выступление президента России Владимира Путина на Валдайском форуме будет весьма содержательным и очень важным, особенно в условиях международной... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T11:47
2023-10-05T12:27
международный дискуссионный клуб "валдай"
владимир путин
дмитрий песков
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581076645_0:166:2911:1803_1920x0_80_0_0_c662b7cf8463901ee52a085a6eaad34e.jpg
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина на Валдайском форуме будет весьма содержательным и очень важным, особенно в условиях международной турбулентности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Ну разумеется, такого рода выступления на, во-первых, пленарной сессии юбилейного ежегодного заседания Валдая — это все-таки 20-е заседание — само по себе примечательное. Ну и потом те международные условия, международная турбулентность, транзитный переход — все это, конечно, позволяет ожидать весьма и весьма содержательное и очень важное выступление от президента", — сказал он.В этом году заседание клуба "Валдай" проходит в Сочи со 2 по 5 октября. Путин традиционно встречается с его участниками и выступает с обширной речью, а затем отвечает на вопросы экспертов. Как ранее сообщил Песков, выступление главы государства состоится в середине дня.Международный дискуссионный клуб "Валдай" — объединение зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Организация учреждена в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.
https://ria.ru/20221130/kultura-1835228917.html
https://ria.ru/20231003/valday-1900101397.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581076645_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_a1d05ac3fffdde8dfee0eb591476b012.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
международный дискуссионный клуб "валдай", владимир путин, дмитрий песков, политика
Международный дискуссионный клуб "Валдай", Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика
Выступление Путина на Валдайском форуме будет содержательным, заявил Песков

Песков: выступление Путина на Валдайском форуме будет содержательным и важным

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина на Валдайском форуме будет весьма содержательным и очень важным, особенно в условиях международной турбулентности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Ну разумеется, такого рода выступления на, во-первых, пленарной сессии юбилейного ежегодного заседания Валдая — это все-таки 20-е заседание — само по себе примечательное. Ну и потом те международные условия, международная турбулентность, транзитный переход — все это, конечно, позволяет ожидать весьма и весьма содержательное и очень важное выступление от президента", — сказал он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
Путин назвал выступающих за отмену русской культуры неумными людьми
30 ноября 2022, 12:16
В этом году заседание клуба "Валдай" проходит в Сочи со 2 по 5 октября. Путин традиционно встречается с его участниками и выступает с обширной речью, а затем отвечает на вопросы экспертов. Как ранее сообщил Песков, выступление главы государства состоится в середине дня.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" — объединение зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Организация учреждена в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.
С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.
Заседание Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай"
3 октября, 09:35
 
Международный дискуссионный клуб "Валдай"Владимир ПутинДмитрий ПесковПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала