https://ria.ru/20231005/ukraine-1900826099.html

"Каждый мужчина". В военкомате на Украине сделали заявление о мобилизации

"Каждый мужчина". В военкомате на Украине сделали заявление о мобилизации - РИА Новости, 05.10.2023

"Каждый мужчина". В военкомате на Украине сделали заявление о мобилизации

Представитель военкомата Полтавской области Роман Истомин заявил, что каждый мужчина на Украине должен понять, что ему, вероятнее всего, придется воевать. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T23:03

2023-10-05T23:03

2023-10-05T23:03

специальная военная операция на украине

в мире

владислав селезнев

алексей резников

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Представитель военкомата Полтавской области Роман Истомин заявил, что каждый мужчина на Украине должен понять, что ему, вероятнее всего, придется воевать. "Если говорить обо всех как обо всем населении Украины, то вряд ли (будут воевать – ред.). Но если брать именно военнообязанных граждан, то вполне возможно. Я сказал бы так: каждый мужчина уже должен понять, что ему, скорее всего, придется защищать родину с оружием в руках", – приводит слова Истомина украинское издание "Страна.ua". Как заявлял в августе представитель генштаба украинских войск Владислав Селезнев, мобилизационный потенциал Украины еще позволяет дополнительно набирать в армию, не меняя законодательство. Предыдущий министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что утвержденный парламентом план мобилизации не выполнен до конца. На Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялось множество видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе, мужчин скручивают и насильно увозят в военкоматы. Вручать повестку не обязательно должен представитель военкомата, это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. Ряд источников сообщали РИА Новости, что в разных городах Украины в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали РИА Новости, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.

https://ria.ru/20231004/ukraina-1900473827.html

https://ria.ru/20230920/ukraina-1897262908.html

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в мире, владислав селезнев, алексей резников