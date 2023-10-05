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Украинская экономика не сможет существовать без подпитки, заявил Путин - РИА Новости, 06.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:39 05.10.2023 (обновлено: 00:01 06.10.2023)
https://ria.ru/20231005/ukraine-1900795573.html
Украинская экономика не сможет существовать без подпитки, заявил Путин
Украинская экономика не сможет существовать без подпитки, заявил Путин - РИА Новости, 06.10.2023
Украинская экономика не сможет существовать без подпитки, заявил Путин
Экономика Украины не может существовать без внешней подпитки, стоит прекратить вливания извне – и через неделю она "ляжет", заявил президент России Владимир... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-05T19:39
2023-10-06T00:01
специальная военная операция на украине
украина
в мире
россия
владимир путин
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Экономика Украины не может существовать без внешней подпитки, стоит прекратить вливания извне – и через неделю она "ляжет", заявил президент России Владимир Путин."Украинская экономика без внешней подпитки существовать уже не может, сегодня уже все по-другому. Там все сбалансировано, в целом, внешне. И бюджет сбалансирован на Украине, и макроэкономические показатели более и менее выровнены, но за счет чего? За счет ежемесячных многомиллиардных вливаний", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"."Но за счет чего? За счет ежемесячных многомиллиардных вливаний. Где-то 4-5 миллиардов ежемесячно по разным каналам - это кредиты всякие там, гранты и так далее поступают на Украину. Стоит только это прекратить — все, через неделю все ляжет", - добавил Путин.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html
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"Без внешних вливаний там все "ляжет" – Путин об украинской экономике
"Без внешних вливаний там все "ляжет" – Путин об украинской экономике
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украина, в мире, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Россия, Владимир Путин
Украинская экономика не сможет существовать без подпитки, заявил Путин

Путин: украинская экономика не сможет существовать без внешней подпитки

Читать ria.ru в
СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Экономика Украины не может существовать без внешней подпитки, стоит прекратить вливания извне – и через неделю она "ляжет", заявил президент России Владимир Путин.
"Украинская экономика без внешней подпитки существовать уже не может, сегодня уже все по-другому. Там все сбалансировано, в целом, внешне. И бюджет сбалансирован на Украине, и макроэкономические показатели более и менее выровнены, но за счет чего? За счет ежемесячных многомиллиардных вливаний", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Но за счет чего? За счет ежемесячных многомиллиардных вливаний. Где-то 4-5 миллиардов ежемесячно по разным каналам - это кредиты всякие там, гранты и так далее поступают на Украину. Стоит только это прекратить — все, через неделю все ляжет", - добавил Путин.
Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреРоссияВладимир Путин
 
 
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