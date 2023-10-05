https://ria.ru/20231005/ukraine-1900795573.html

Украинская экономика не сможет существовать без подпитки, заявил Путин

Украинская экономика не сможет существовать без подпитки, заявил Путин - РИА Новости, 06.10.2023

Украинская экономика не сможет существовать без подпитки, заявил Путин

Экономика Украины не может существовать без внешней подпитки, стоит прекратить вливания извне – и через неделю она "ляжет", заявил президент России Владимир... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-05T19:39

2023-10-05T19:39

2023-10-06T00:01

специальная военная операция на украине

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владимир путин

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Экономика Украины не может существовать без внешней подпитки, стоит прекратить вливания извне – и через неделю она "ляжет", заявил президент России Владимир Путин."Украинская экономика без внешней подпитки существовать уже не может, сегодня уже все по-другому. Там все сбалансировано, в целом, внешне. И бюджет сбалансирован на Украине, и макроэкономические показатели более и менее выровнены, но за счет чего? За счет ежемесячных многомиллиардных вливаний", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"."Но за счет чего? За счет ежемесячных многомиллиардных вливаний. Где-то 4-5 миллиардов ежемесячно по разным каналам - это кредиты всякие там, гранты и так далее поступают на Украину. Стоит только это прекратить — все, через неделю все ляжет", - добавил Путин.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

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"Без внешних вливаний там все "ляжет" – Путин об украинской экономике "Без внешних вливаний там все "ляжет" – Путин об украинской экономике 2023-10-05T19:39 true PT0M49S

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украина, в мире, россия, владимир путин