https://ria.ru/20231005/ukraine-1900795573.html
Украинская экономика не сможет существовать без подпитки, заявил Путин
Украинская экономика не сможет существовать без подпитки, заявил Путин - РИА Новости, 06.10.2023
Украинская экономика не сможет существовать без подпитки, заявил Путин
Экономика Украины не может существовать без внешней подпитки, стоит прекратить вливания извне – и через неделю она "ляжет", заявил президент России Владимир... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-05T19:39
2023-10-05T19:39
2023-10-06T00:01
специальная военная операция на украине
украина
в мире
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900808112_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a4bc76cadfb2eaa5934081340867d73f.jpg
СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Экономика Украины не может существовать без внешней подпитки, стоит прекратить вливания извне – и через неделю она "ляжет", заявил президент России Владимир Путин."Украинская экономика без внешней подпитки существовать уже не может, сегодня уже все по-другому. Там все сбалансировано, в целом, внешне. И бюджет сбалансирован на Украине, и макроэкономические показатели более и менее выровнены, но за счет чего? За счет ежемесячных многомиллиардных вливаний", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"."Но за счет чего? За счет ежемесячных многомиллиардных вливаний. Где-то 4-5 миллиардов ежемесячно по разным каналам - это кредиты всякие там, гранты и так далее поступают на Украину. Стоит только это прекратить — все, через неделю все ляжет", - добавил Путин.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900808112_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_593153e5bf1bfbbb0f63a399d9f9af1a.jpg
"Без внешних вливаний там все "ляжет" – Путин об украинской экономике
"Без внешних вливаний там все "ляжет" – Путин об украинской экономике
2023-10-05T19:39
true
PT0M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Россия, Владимир Путин
Украинская экономика не сможет существовать без подпитки, заявил Путин
Путин: украинская экономика не сможет существовать без внешней подпитки
СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Экономика Украины не может существовать без внешней подпитки, стоит прекратить вливания извне – и через неделю она "ляжет", заявил президент России Владимир Путин.
"Украинская экономика без внешней подпитки существовать уже не может, сегодня уже все по-другому. Там все сбалансировано, в целом, внешне. И бюджет сбалансирован на Украине, и макроэкономические показатели более и менее выровнены, но за счет чего? За счет ежемесячных многомиллиардных вливаний", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Но за счет чего? За счет ежемесячных многомиллиардных вливаний. Где-то 4-5 миллиардов ежемесячно по разным каналам - это кредиты всякие там, гранты и так далее поступают на Украину. Стоит только это прекратить — все, через неделю все ляжет", - добавил Путин.
Запад намекнул, чем закончится история Зеленского