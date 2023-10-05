https://ria.ru/20231005/ukraina-1900828980.html

СМИ: в США могут использовать деньги Госдепа для помощи Украине

СМИ: в США могут использовать деньги Госдепа для помощи Украине - РИА Новости, 05.10.2023

СМИ: в США могут использовать деньги Госдепа для помощи Украине

Администрация президента США Джо Байдена может использовать программу госдепартамента по грантам и займам в качестве источника средств для поставок Украине... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T23:23

2023-10-05T23:23

2023-10-05T23:23

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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена может использовать программу госдепартамента по грантам и займам в качестве источника средств для поставок Украине оружия в случае отсутствия решения конгресса по выделению дополнительных средств, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. "Администрация Байдена рассматривает использование грантовой программы государственного департамента для отправки дополнительной военной помощи на Украину, пока в конгрессе продолжаются баталии о финансировании оружия", - говорится в публикации. Данная опция, как отмечается, является одним из способов предотвращения перебоев в выделении средств на помощь Киеву, которые рассматривают в Белом доме. По данным издания, речь идет о программе госдепа, в рамках которой ведомство выделяет гранты и займы для помощи странам-партнерам США по закупке оружия и оборонного снаряжения. "По состоянию на 21 сентября у США оставалось порядка 650 миллионов долларов из общей суммы в 4,6 миллиарда долларов иностранного военного финансирования, которое выделил конгресс на дополнительные пакеты для Украины и "стран, которые были задеты ситуацией на Украине", - пишет газета. Как уточнили знакомые с ситуацией источники, даже в том случае, если американская администрация решит провести подобный трансфер бюджетных средств, ей все равно потребуется согласовать его с конгрессменами. Ранее в четверг официальный представитель Пентагона Патрик Райдер также признал, что США могут при необходимости выделить деньги на Украину из других статей оборонного бюджета, но пока не планируют этого делать. Райдер добавил, что Пентагон по-прежнему намерен работать с конгрессом США над выделением дополнительных средств для поставок оружия на Украину. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230922/pomosch-1897562881.html

https://ria.ru/20230929/porazhenie-1899304312.html

https://ria.ru/20230925/ukraina-1898341285.html

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украина, сша, россия, джо байден, патрик райдер, сергей лавров, politico, нато, пентагон