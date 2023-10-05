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США не выделят деньги Украине из других статей бюджета, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 05.10.2023
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22:30 05.10.2023 (обновлено: 22:39 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/ukraina-1900823594.html
США не выделят деньги Украине из других статей бюджета, заявили в Пентагоне
США не выделят деньги Украине из других статей бюджета, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 05.10.2023
США не выделят деньги Украине из других статей бюджета, заявили в Пентагоне
США пока не планируют выделять деньги на Украину из других статей оборонного бюджета, но сохраняют такую возможность в случае необходимости, заявил официальный... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T22:30
2023-10-05T22:39
сша
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министерство обороны сша
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россия
патрик райдер
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. США пока не планируют выделять деньги на Украину из других статей оборонного бюджета, но сохраняют такую возможность в случае необходимости, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."Перепрограммирование (перенос средств из одних статей оборонного бюджета в другие - ред.) всегда является опцией на случай острой необходимости, но в настоящее время, насколько мне известно, решения о перепрограммировании для поддержки безопасности Украины принято не было", - сообщил он журналистам на брифинге.Райдер добавил, что Пентагон по-прежнему намерен работать с конгрессом США над выделением дополнительных средств для поставок оружия на Украину.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230922/pomosch-1897562881.html
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сша, украина, министерство обороны сша, в мире, россия, патрик райдер, сергей лавров, нато, пентагон, дмитрий песков
США, Украина, Министерство обороны США, В мире, Россия, Патрик Райдер, Сергей Лавров, НАТО, Пентагон, Дмитрий Песков
США не выделят деньги Украине из других статей бюджета, заявили в Пентагоне

Пентагон: США не планируют выделять деньги на Украину из других статей бюджета

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. США пока не планируют выделять деньги на Украину из других статей оборонного бюджета, но сохраняют такую возможность в случае необходимости, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
"Перепрограммирование (перенос средств из одних статей оборонного бюджета в другие - ред.) всегда является опцией на случай острой необходимости, но в настоящее время, насколько мне известно, решения о перепрограммировании для поддержки безопасности Украины принято не было", - сообщил он журналистам на брифинге.
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Райдер добавил, что Пентагон по-прежнему намерен работать с конгрессом США над выделением дополнительных средств для поставок оружия на Украину.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
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СШАУкраинаМинистерство обороны СШАВ миреРоссияПатрик РайдерСергей ЛавровНАТОПентагонДмитрий Песков
 
 
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