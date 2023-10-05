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Путин заявил, что у России нет интереса отвоевывать какие-либо территории
Путин заявил, что у России нет интереса отвоевывать какие-либо территории - РИА Новости, 05.10.2023
Путин заявил, что у России нет интереса отвоевывать какие-либо территории
Украинский кризис - это не территориальный конфликт, у России нет интереса с точки зрения отвоевывания каких-либо территорий, сказал президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:00
2023-10-05T17:00
2023-10-05T17:39
россия
восточная сибирь
владимир путин
дальний восток
международный дискуссионный клуб "валдай"
в мире
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Украинский кризис - это не территориальный конфликт, у России нет интереса с точки зрения отвоевывания каких-либо территорий, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"."Украинский кризис - не территориальный конфликт, хочу это подчеркнуть. Россия - самая большая, самая крупная по территории страна в мире. Нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоевывания каких-то дополнительных территорий. Нам еще осваивать и осваивать и Сибирь, и Восточную Сибирь, и Дальний Восток. Это не территориальный конфликт", - сказал Путин.По его словам, дело даже не в установлении регионального геополитического баланса, вопрос гораздо шире и фундаментальнее."Речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство", - сказал Путин.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20231005/ekonomika-1900755107.html
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россия, восточная сибирь, владимир путин, дальний восток, международный дискуссионный клуб "валдай", в мире
Россия, Восточная Сибирь, Владимир Путин, Дальний Восток, Международный дискуссионный клуб "Валдай", В мире
Путин заявил, что у России нет интереса отвоевывать какие-либо территории
Путин: украинский кризис не является территориальным конфликтом