https://ria.ru/20231005/ukraina-1900740972.html

Путин заявил, что у России нет интереса отвоевывать какие-либо территории

Путин заявил, что у России нет интереса отвоевывать какие-либо территории - РИА Новости, 05.10.2023

Путин заявил, что у России нет интереса отвоевывать какие-либо территории

Украинский кризис - это не территориальный конфликт, у России нет интереса с точки зрения отвоевывания каких-либо территорий, сказал президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T17:00

2023-10-05T17:00

2023-10-05T17:39

россия

восточная сибирь

владимир путин

дальний восток

международный дискуссионный клуб "валдай"

в мире

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Украинский кризис - это не территориальный конфликт, у России нет интереса с точки зрения отвоевывания каких-либо территорий, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"."Украинский кризис - не территориальный конфликт, хочу это подчеркнуть. Россия - самая большая, самая крупная по территории страна в мире. Нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоевывания каких-то дополнительных территорий. Нам еще осваивать и осваивать и Сибирь, и Восточную Сибирь, и Дальний Восток. Это не территориальный конфликт", - сказал Путин.По его словам, дело даже не в установлении регионального геополитического баланса, вопрос гораздо шире и фундаментальнее."Речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство", - сказал Путин.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20231005/ekonomika-1900755107.html

россия

восточная сибирь

дальний восток

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россия, восточная сибирь, владимир путин, дальний восток, международный дискуссионный клуб "валдай", в мире